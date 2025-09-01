Dos atascos en la A-4 y en la M-30 empeoran la hora punta en Madrid, pero el tráfico circula con normalidad en las zonas de obras

El primer día de la vuelta a la rutina tras las vacaciones ha tenido en alerta tanto a los responsables municipales como a los conductores, que se enfrentaban a todo un reto con todas las obras -tres de ellas enormes- que están teniendo lugar simultáneamente en Madrid. Sin embargo, y a pesar de los atascos que se han producido a primera hora en la M-30 en la zona de la avenida del Mediterráneo y en la A-4 a la altura de la Caja Mágica, el tráfico se ha mantenido con normalidad, incluso en puntos clave como el Nudo Norte de Castellana o en el puente de Ventas.

En torno a las 8.00 horas, un vehículo averiado en el kilómetro 4 en sentido salida de la A-4 -a la altura de la Caja Mágica- ha empeorado las retenciones habituales en la zona, han informado desde el Centro de Gestión de la Movilidad de Madrid a través de redes sociales. Se ha cortado un carril para atender esta incidencia y sobre las 8.40 se ha reabierto al tráfico.

⚠️Vehículo averiado en A-4 salida, en la zona de Caja Mágica. Ha sido 🚧 cortado el carril derecho, PK 4+500.Empeoran las retenciones en hora punta en ambas calzadas.@Calle30Madrid pic.twitter.com/uNCtqLSMj3 — Centro de Gestión de la Movilidad de Madrid (@cgm_madrid) September 1, 2025

En la M-30, también otro coche averiado ha complicado la circulación en la zona de la avenida del Mediterráneo en sentido entrada a Madrid. Los agentes de Movilidad han cortado el carril derecho en sentido a la A-2 y, media hora más tarde, ha sido reabierto.

En las zonas en las que se están llevando a cabo los trabajos de las tres grandes obras de la ciudad -A-5, Castellana y Ventas- se ha mantenido la normalidad y las complicaciones en la circulación ha sido las habituales en estos puntos de la ciudad.

El ayuntamiento ha preparado para esta esperada jornada un paquete de medidas para contener las afectaciones. Estas medidas comienzan con los autobuses y bicis de alquiler gratis –este lunes y los próximos lunes y martes 8 y 9 de septiembre– y continúan con más agentes de Policía Municipal y Movilidad, una restricción de las ocupaciones de la vía pública en las zonas más complicadas –que se restringirá a la noche siempre que se pueda– o la promesa de una información muy pegada a la realidad sobre la situación en cada punto.

Además, varias obras que estaban aún en marcha han acelerado en las últimas semanas para llegar concluidas al temido 1 de septiembre. Es lo que ha ocurrido con los trabajos del túnel bajo la plaza Mayor, que reabrió el viernes, con una semana de antelación sobre el planigrama previsto. Y también se abrieron el viernes, dos días antes de lo previsto, el acceso a los túneles de la avenida de Portugal y la M-30 en sentido Madrid.