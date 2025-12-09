El dispositivo de seguridad para el Real Madrid-Manchester City contará con más de 1.700 efectivos

La Delegación del Gobierno en Madrid ha organizado un dispositivo dotado con más de 1.700 efectivos para garantizar la seguridad en torno al partido de fútbol que enfrentará este miércoles al Real Madrid con el Manchester City en el marco de la quinta ronda ... de la Champions League.

El operativo vigilará las zonas aledañas del estadio para prevenir incidentes y estará integrado por agentes de la Unidad de Intervención Policial, Caballería, la Brigada Provincial de Información y la Brigada Móvil de la Policía Nacional, así como de la Policía Municipal, SAMUR-Protección Civil, Bomberos y vigilantes del propio club madrileño.

En el servicio de Metro también se ha previsto un refuerzo de la presencia de vigilantes, según ha subrayado la Delegación del Gobierno en un comunicado. Las previsiones apuntan a la presencia de más de 2.650 aficionados ingleses con entrada para un estadio que presentará un aforo estimado de 77.000 espectadores.

Como es habitual, las autoridades han hecho un llamamiento a los asistentes para que faciliten y agilicen el trabajo de los agentes de seguridad accediendo a la zona con antelación suficiente para pasar los controles de seguridad establecidos en las inmediaciones del estadio Santiago Bernabéu.