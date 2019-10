Museo Joven, o cómo hacer bailar a las estatuas El Museo Arqueológico Nacional y el Museo Nacional de Antropología acogen cinco conciertos de jóvenes talentos los días 19 y 20 de octubre

Vuelve Museo Joven a Madrid los días 19 y 20 de octubre, con bandas emergentes y artistas de la nueva escena nacional que serán los protagonistas de cinco conciertos gratuitos en dos museos nacionales.

El sábado 19, el dúo Kids from Mars será el encargado de inaugurar el ciclo en el Museo Arqueológico Nacional a partir de las 18:00h, ofreciendo su fresca mezcla de música electrónica y melodías de voz. «Nos flipa tocar en sitios no tan convencionales como salas o fesitvales», asegura la dupla. «Un museo será algo bastante divertido la verdad y tenemos muchas ganas. A nosotros nos parece una gran idea este tipo de eventos para acercar los más jovenes a la cultura y a la historia. Al fin y al cabo, somos la generación que tiene el deber y la posibilidad de cambiar nuestro mundo a mejor, y es importante tener conocimientos sobre el pasado y nuestra historia».

Tras ellos llegarán las valencianas Lisasinson y su sonido punk pop burbujeante, a las 20:00h. «Estamos muy contentas con que existan este tipo de iniciativas y nos inviten a participar», aseguran. «Tocar en un sitio de carácter cultural es una gran oportunidad para grupos emergentes y además están acercando así a la gente joven a los museos. Una alternativa de ocio gratuita muy acertada y divertida».

Ya el domingo 20, tomará el relevo La Creativa Junior Big Band a las 12:00h. Una consolidada formación de jóvenes, surgida de la Escuela de Música Creativa, con un amplio repertorio que abarca jazz, música latina o soul. «Es la primera vez que toco en este entorno», dice una de sus componentes, Laia Muñoz. «Me parece muy interesante llevar nuestra música a un lugar donde se recopilan, en este caso, un montón de objetos e información de la historia y la cultura. De este modo, es como si la música formara parte de las mismas, de una manera viva. Me parece maravilloso que desde un museo, que es lugar donde se muestra lo más representativo, se lleven a cabo iniciativas de este tipo. Creo que es una forma de enriquecer aún más nuestra cultura y de establecer lazos entre las diferentes manifestaciones artísticas actuales, acercándolo más a la gente de todos los gustos y edades. Me siento muy afortunada de poder participar en este evento para llevar la música a nuevos escenarios y hacerla más visible». Su compañera Katia Sainz señala que «los museos siempre han transmitido una sensación de respeto y admiración muy grande. Por eso, la idea de tocar junto a todas las reliquias del Museo Arqueológico me parece un gran honor. Yo disfruto mucho cuando compartimos música con otras personas y considero que este tipo de actividades son muy enriquecedoras tanto para los que tocan como para los que escuchan».

La música urbana tendrá también su hueco a partir de las 13:00h, con la melodiosa voz de Laura Llera, que opina que «al tocar en un museo me estoy colando entre lo expuesto para dar mi visión del mundo y de mis vivencias, al igual que todos y todas las artistas que en el pasado plasmaron como veían y vivian su entorno. Y que gracias a ello y ellas hoy, con sus joyas, heredamos historia y patrimonio. Así que me siento una expo temporal de 40 minutos. Creo que estas iniciativas son no solo buenas, si no necesarias, para captar un mayor rango de público que de otra manera igual no hubieran acabado fisgoneando por aquí, un poco de musica urbana y arqueología. Pongo a bailar hasta a las estatuas».

Además, la cultura hip hop tendrá su propio espacio en el Museo Nacional de Antropología la tarde del 19 de octubre, acercando el mundo del breakdance y el rap a través de un taller y el concierto del artista Yslem (21:00h), para quien «es un tremendo pacer por ser el espacio que es, y lo que representa». El rapero asegura que es una gran oportunidad para que mi música llegue a otro tipo de personas diferentes, a los que me encuentro en otros escenarios también tratándose de mi causa, la causa del pueblo saharaui. Poder dar voz a mi causa en un sitio como el museo y frente a un público que no es el habitual pues es todo una emoción y un honor».

Todo ello enmarcado en una iniciativa que cuenta con una extensa programación de actividades culturales distribuidas por toda la geografía española, con el objetivo de crear un vínculo entre los jóvenes y los museos.

Museo Joven es un proyecto organizado por el Ministerio de Cultura y Deporte, Instituto de la Juventud (INJUVE) y Carné Joven de la Comunidad de Madrid.

HORARIOS MUSEO JOVEN 2019 - MADRID

Sábado 19 de octubre

MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL

18:00h - Kids From Mars

20:00h - Lisasinson

MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA

21:00h - Yslem

---

Domingo 20 de octubre

MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL

12:00h - La Creativa Junior Big Band

13:30h - Laura Llera