Ellas Crean, 15 años de empoderamiento

Ellas Crean cumple 15 años, y Madrid vuelve a ser una fiesta durante todo el mes de marzo con la creatividad de las mujeres como protagonista. El festival, nacido al calor de la celebración del 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, incluirá un centenar y medio de actividades en distintos espacios culturales de Madrid, preservando el propósito que un día le viera nacer: dar visibilidad al trabajo de las artistas y creadoras en el mundo de la cultura; un ámbito en el que era -y sigue siendo- necesario dar un impulso, porque los datos, las cifras, continúan reflejando una desigualdad persistente. Organizado por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, durante estos años, ha contado con el apoyo de la Comunidad de Madrid y el de diversas instituciones públicas y privadas, ministerios y ayuntamientos. La conmemoración de tan feliz aniversario se hará visible en el diseño del cartel por parte de Ana Juan, una de nuestras artistas más internacionales y comprometida con los derechos de las mujeres, Premio Nacional de Ilustración 2010, medalla de Oro de la Society of Newspaper Design e ilustradora habitual de la prestigiosa revista The New Yorker. Y con un ambicioso programa de danza que se desarrollará en 9 museos nacionales.

El festival mantiene su colaboración con las principales instituciones culturales de la capital, entre las que se encuentran los Museos que gestiona el Ministerio de Cultura en Madrid, la Biblioteca Nacional de España, Filmoteca Española, Institut Français, Goethe-Institut, Istituto Italiano di Cultura, Casa Árabe, Casa Sefarad, así como con la Asociación La Noche en Vivo que agrupa a la mayor parte de las salas de música en directo de Madrid que nos ofrecerán más de 70 actuaciones en 24 de sus salas asociadas.

En esta edición especial, el festival ensancha sus fronteras con la incorporación del cine Palacio de la Prensa y la luminosa programación teatral de ese buque insignia de la igualdad en la ciudad de Madrid que son los Teatros Luchana.

Veteranas y noveles

Este año se ha querido poner especial énfasis en las artistas más jóvenes. En el caso de la música, dando cabida a estilos más cercanos, capaces de llegar sin dificultad al público más joven. Tal es el caso de la propuesta auspiciada por Mujeres en la Industria de la Música, con los grupos Agoraphobia, Nuu y Monterrosa, o la presencia de Brisa Fenoy con sus canciones de reivindicación de la igualdad. En cualquier caso, Ellas Crean siempre ha querido atender a todas las sensibilidades y estilos artísticos, y, por ello, estarán también presentes las mujeres compositoras en el concierto que nos propone la asociación Mujeres en la Música, en torno a dos autoras, Doina y Diana Rotaru, en el Museo Reina Sofía. La música renacentista llegará con el prestigioso grupo internacional Sollazzo Ensemble, en la que será su primera visita a nuestro país. Completa el apartado de música clásica la viola de Isabel Villanueva junto con la pianista María Parra en un concierto que quiere ser un homenaje a la compositora Clara Schumann en el aniversario de su nacimiento.

El flamenco y el jazz, igualmente, siempre han estado presentes en Ellas Crean. Entre las artistas programadas destaca el interés especial por romper estereotipos. Vienen por ello mujeres instrumentistas que, además, lideran sus propios grupos. Sirvan a modo de ejemplo, nombres como los de Andrea Motis, María Toro, Susana Raya, o el de la mexicana Andrea Salcedo que toca la guitarra flamenca acompañada al cante por María Mezcle. Y conviene tener presente, asimismo, la síntesis de flamenco, rap y pop del dúo que integran Shica & Gutman. Los sonidos del folk nos llegarán con la propuesta indiscutible de la gallega Uxía, y el soul y el R&B con Deva Mahal, hija del mítico Taj Mahal. Y, trenzando música y poesía, Angeles Mora, Premio Nacional de Poesía, acompañada de Cristina Mora con Moisés P. Sánchez al piano.

Meatfish

En el caso del teatro, en colaboración con el Teatro Paco Rabal, Ellas Crean cuenta con mujeres autoras, directoras, que reivindican la diversidad como es el caso de la obra Elisa y Marcela, del grupo gallego A Panadaria; otras que se adentran en el complejo recorrido identitario, como Mujeres de Paciencia Salvaje de Up-A-treeTheatre, o que se cuestionan la realidad que viven nuestros jóvenes, como Generación Why de Teatro en Vilo. El apartado teatral ensancha su geografía gracias a las colaboraciones del Institut Français, Casa Sefarad y de los Teatros Luchana, que, con su programación habitual del mes de marzo, dedicada a la creación de las mujeres con el título Mujeres en la escena, contribuye a aumentar la propuesta teatral del festival. De igual manera, la Filmoteca Española aporta al festival un oportuno ciclo dedicado a las mujeres cinematógrafas, y en cine Palacio de la Prensa un pase especial de la recientemente galardonada con dos premios Goya, Carmen y Lola, seguido de un debate con su directora Arantxa Echevarría.

Danza en los museos

Pero si hay un protagonismo especialmente elegido para este aniversario, es el de la danza, una disciplina que este festival ha venido apoyando de manera firme e ilusionante en sus últimas ediciones. Con el apoyo del Ministerio de Cultura, se ha diseñado una propuesta singular para nueve museos que tienen su sede en Madrid. Museo del Traje, Museo de Antropología, Museo Thyssen, Museo Arqueológico Nacional, Museo Cerralbo, Museo del Romanticismo, Museo Lázaro Galdiano, Museo de América y Museo de Artes Decorativas. Este protagonismo de la danza, ha sido especialmente querido para esta edición por el compromiso adquirido por este festival con esta disciplina, teniendo en cuenta la escasez de oportunidades que tienen las coreógrafas en las programaciones de los espacios culturales.

Brisa Fenoy

Acercar y llenar los museos de danza será la principal seña de identidad de este 15º aniversario de Ellas Crean. Con la coordinación de Mey-Ling Bisogno, jóvenes coreógrafas, algunas de ellas que desarrollan sus carreras con éxito en el extranjero como Avatâra Ayuso, se unirán a otras llegadas de las diferentes geografías de nuestro país, como Asun Noales, Matxalen Bilbao, Carmen Larraz o Judith Argomaniz; procedentes de otros países, como Natalia Fernandes, Lucía Marote, Ravid Avarbanel o Poliana Lima, junto a la maestra de la improvisación Cristiane Boullosa y una de nuestras más grandes bailaoras de flamenco, María Pagés, que, con su propuesta Las Damas de la memoria, inundará de magia la sala 12 del Museo Arqueológico Nacional.