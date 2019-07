«Clásicos en el cabaret», un recorrido musical por los éxitos cabareteros, el Music Hall y el Café-Concierto El domingo 28 de julio en el Teatro Auditorio San Lorenzo de El Escorial de la Comunidad de Madrid

El Festival de Verano del Teatro Auditorio San Lorenzo de El Escorial presenta Clásicos en el cabaret, un concierto en el que la mezzosoprano Marta Knörr y el pianista Aurelio Viribay harán un recorrido por las mejores piezas de este estilo desde el período de la Segunda Escuela de Viena, haciendo también paradas en composiciones de Music Hall y Café-Concierto. Tendrá lugar el próximo domingo 28 de julio a las 19:00 horas.

En el concierto sonarán algunas de las partituras más destacadas de estos tres estilos de música, que reciben su nombre de los espectáculos que tenían lugar en las salas de conciertos y tabernas europeas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Nanna’s Lied de Kurt Weill y las Canciones de cabaret de Arnold Schoenberg conformarán la primera parte del espectáculo, incluyendo, dentro de esta última obra de Schoenberg, varias de las composiciones más representativas del género, como Galathea, Mahnung o Arie aus dem Spiegel von Arcadien.

En la segunda parte de Clásicos en el cabaret, Marta Knörr y Aurelio Viribay pondrán su talento al servicio de partituras como I’m a stranger here myself de Kurt Weill, Senseless time y Café formidable del estadounidense Frederic Sharaf y Solitary hotel de Samuel Barber. La noche se cerrará con otra colección de Cabaret songs del compositor contemporáneo William Bolcom, conformada por Over the piano, Black Max, Waitin’ y Amor.

La mezzosoprano ovetense Marta Knörr es una intérprete versátil que se desenvuelve en los más variados géneros y estilos. Realizó sus estudios de canto en el Conservatorio Superior de Música de San Sebastián, donde obtuvo por unanimidad el Premio de Honor Fin de Carrera. Posteriormente se trasladó a Viena para trabajar la técnica vocal con Susan Dennis y el repertorio operístico con Itsvan Cserjan. Ha participado como solista en producciones operísticas interpretando un variado repertorio y en las más importantes salas de concierto y festivales españoles. En 2013 protagoniza el estreno nacional de la ópera de cámara de Ernst Krenek What price confidence, en los Teatros del Canal de Madrid. En 2014 participa en la producción de la opereta de cámara Cendrillon de Pauline Viardot, en una producción de la Fundación Juan March, presentada también en las Noches Líricas de Hualle del Festival de Santander y en los Teatros del Canal de Madrid.

Aurelio Viribay, pianista especializado en el acompañamiento de cantantes, ha ofrecido recitales con multitud de voces privilegiadas como las de Walter Berry, Enric Martínez-Castignani, Annalisa Stroppa o Ainhoa Arteta, entre muchos otros. Ha tocado en México, Marruecos y Japón, el Musikverein y el Konzerthaus de Viena, el Castello Sforzesco de Milán, la Accademia Musicale Chigiana de Siena o el Teatro Real de Madrid, así como en las principales salas de conciertos y festivales españoles. Ha sido profesor de Repertorio Vocal en la Universidad de Música y Arte Dramático de Viena y en la Universidad de Música y Artes de la Ciudad de Viena y, actualmente, en la Escuela Superior de Canto de Madrid.

Además de Clásicos en el cabaret, esta semana el Festival de Verano ha acogido la ópera Madama Butterfly con Ainhoa Arteta como protagonista (25 y 27 de julio) y el último concierto de los Cursos Internacionales Matisse (26 de julio). Las semanas siguientes el público también podrá disfrutar de otros espectáculos como el estreno en la Comunidad de Madrid de El Quijote del Plata del Ballet Nacional Sodre (30 de julio), la actuación de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de Chile (31 de julio), el espectáculo literario-musical El niño y la bestia con Elvira Lindo como protagonista (1 de agosto) o el estreno absoluto de la obra de teatro musical barroco Yo, Farinelli, el capón (7 de agosto).

Programa

I PARTE

Nanna's Lied

Kurt Weill (1900-1950)

Canciones de cabaret / Brettl-Lieder

Galathea

Gigerlette

Der genügsame Liebhaber

Einfältiges Lied

Mahnung

Jedem das Seine

Arie aus dem Spiegel von Arcadien

Arnold Schoenberg (1874-1951)

II PARTE

I'm a stranger here myself

Kurt Weill (1900-1950)

Senseless time

Café Formidable

Frederic Sharaf (1934)

Solitary hotel

Samuel Barber (1910-1981)

Cabaret Songs

Over the piano

Black Max

Waitin

Amor

William Bolcom (1938)