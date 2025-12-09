Las discotecas del centro de Madrid reducen un 50% el impacto acústico y la concentración en la puerta

El Ayuntamiento de Madrid junto con una docena locales de ocio nocturno han trabajado en conjunto durante los últimos meses para minimizar las molestias vecinales y mejorar la convivencia. Fruto de esta labor, en la que se han implantado varias medias operativas, se ha ... logrado reducir hasta en un 50% el impacto ambiental y la concentración de público en el entorno de los locales.

Así se lo ha indicado este martes el concejal-presidente de distrito Centro durante la presentación del balance de la campaña 'La fiesta está dentro del club. En la cola, el silencio es tu mejor compañía', un proyecto pionero de concienciación y ordenación del ocio nocturno orientado a minimizar las molestias vecinales y mejorar la convivencia. Una campaña que ha contado con la colaboración de la Asociación Noche Madrid, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), la Policía Municipal y la ONG Controla Club.

«Esto demuestra que la colaboración institucional y la implicación del propio sector del ocio son fundamentales para avanzar hacia una noche madrileña más responsable, ordenada y compatible con el descanso vecinal. Estamos impulsando un modelo de ocio sostenible y seguro, donde la convivencia se sitúa en el centro de la agenda pública», ha indicado Segura.

El informe confirma un «avance significativo» en la implantación de medidas preventivas de los locales participantes. Antes de que diera comienzo esta campaña, los establecimientos cumplían un 45,83% de las medidas analizadas; al finalizar, el cumplimiento asciende al 61,64%, es decir, un incremento del 25,7% gracias a la adopción de protocolos para reducir el ruido y mejorar la gestión del entorno nocturno.

Se han realizado cuatro recorridos de observación, 21 intervenciones en puertas de locales, más de 1.000 acciones de mediación directa y 250 encuestas que han permitido actualizar el diagnóstico sobre los nuevos focos de ruido en el centro de Madrid. Entre las principales molestias identificadas se encuentran los servicios de limpieza y camiones de basura nocturnos, el ruido generado en la vía pública por grupos de personas en torno a las tiendas 24 horas, el tráfico, las viviendas compartidas y turísticas, y el botellón. La actividad de los locales de ocio representa un 23,2% del ruido percibido por el público de las zonas de ocio, evidenciando que el impacto acústico nocturno se distribuye entre múltiples agentes urbanos.

La campaña ha impulsado la implantación de medidas operativas que están demostrando su eficacia en la reducción del impacto ambiental. La adopción del sistema de 'ticketing', la venta anticipada, las listas de puerta y los métodos de acceso digital ha permitido reducir de forma significativa los tiempos de espera, actualmente situados entre tres y cinco minutos. También la incorporación de vallas de plástico o materiales fonoabsorbentes en sustitución de las metálicas y la puesta en marcha de protocolos de desalojo escalonado han logrado reducir hasta en un 50% el impacto ambiental y la concentración de público en el entorno de los locales.

La campaña ha contado con la participación de doce locales emblemáticos del distrito, que han recibido también un reconocimiento por su implicación activa en la implementación de las medidas preventivas y por su colaboración en las acciones de campo desarrolladas por la ONG Controla Club.