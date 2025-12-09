Suscribete a
Las discotecas del centro de Madrid reducen un 50% el impacto acústico y la concentración en la puerta

La actividad de los locales de ocio representa un 23,2% del ruido percibido en las zonas de ocio, señala este balance

El ocio nocturno madrileño celebra un puente de la Constitución «mejor de lo esperado»

Exterior de bares del distrito Centro de Madrid
Exterior de bares del distrito Centro de Madrid DE SAN BERNARDO
Amina Ould

Amina Ould

El Ayuntamiento de Madrid junto con una docena locales de ocio nocturno han trabajado en conjunto durante los últimos meses para minimizar las molestias vecinales y mejorar la convivencia. Fruto de esta labor, en la que se han implantado varias medias operativas, se ha ... logrado reducir hasta en un 50% el impacto ambiental y la concentración de público en el entorno de los locales.

