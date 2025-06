La discoteca de moda de Madrid donde estuvieron Aitana y Plex: cuál es, dónde está y precio de su entrada

Madrid es uno de los lugares más propicios para el encuentro de diferentes celebridades. La amplia oferta de ocio que proporciona la capital es utilizada por algunos de los rostros de la actualidad, como ha sido el caso de Aitana y Plex.

La cantante y el creador de contenido aún no han confirmado su relación, algo que sí ha dejado entrever Uxue López, la influencer que tuvo una relación con el youtuber. Existen más indicios en ese sentido, como el hecho de que Aitana y Plex hayan compartido espacio y tiempo de manera recurrente en los últimos días.

Tras la ruptura de Aitana con Miguel Bernardeau primero y Sebastián Yatra después, la cantante ha sido relacionada con YoSoyPlex, un joven zamorano de 23 años que ya cuenta con cerca de 15 millones de seguidores en YouTube y más de 12 en TikTok. Se hizo un hueco en el mundo audiovisual al publicar contenido de videojuegos pero adquirió mayor popularidad con diferentes aventuras, como la vuelta al mundo en 80 días.

De hecho, fue en Japón donde se produjo el primer encuentro entre Aitana y Plex. Fruto de la casualidad. O, al menos, eso aseguró el creador de contenido. «En una tienda me he chocado con una chica y era Aitana. ¿Y qué hacemos? Pues vloggeamos». A raíz de ahí compartieron vivencias en suelo japonés... y no solo, puesto que, ya en España, ambos fueron vistos en la noche del viernes 30 de mayo en una de las discotecas de moda de Madrid.

Cuál es la discoteca en la que estuvieron Aitana y Plex

Tal y como desveló esta semana TardeAR (Telecinco), Aitana y Plex estuvieron hasta las 2:30 horas en el reservado de Vandido, una de las discotecas con mayor presencia de celebridades en los últimos tiempos. Según esa misma información, la pareja habría discutido al percatarse de que alguien habría intentando tomar fotografías sin autorización, lo que llevó a requisar temporalmente los teléfonos de sus amigos.

Pese a este incidente, Plex visitó horas más tarde el domicilio de Aitana. E, incluso, cenaron juntos en la noche del sábado en unas fotografías que han copado la portada de la revista Diez Minutos este miércoles. También han salido a la luz imágenes de ambos en la casa de Aitana antes de que ella se marchara a los ensayos de su gira.

Dónde está la discoteca Vandido

Vandido fue inaugurada a finales del año 2022 y se ha convertido en uno de los lugares nocturnos más exclusivos de la capital. Se encuentra en el número 79 de la calle Goya, en el distrito de Salamanca, en Madrid.

De hecho, la propia discoteca se autodefine de la siguiente manera. «Vandido llegó a la capital en 2022 para quedarse y cambiar la noche madrileña siendo un lugar de referencia para influencers tanto nacionales como internacionales, siendo en poco tiempo el club más selecto de la ciudad. Con una estética clásica y retro muy propia de los años 80, se adapta perfectamente a las necesidades actuales con una iluminación espectacular y un sonido envolvente que multiplicará tu experiencia».

La discoteca Vandido. Vandido

Se trata de una de las discotecas más exigentes y rigurosas en lo que se refiere al dress code. Cuenta con una sala principal con música comercial y una anexa con electrónica y techno.

Precio de las entradas de Vandido

Vandido abre sus puertas de miércoles a sábados y con precios que en ningún caso bajan de los 20 euros. En su página web se pueden adquirir las entradas para las noches de los miércoles y jueves.

Los precios de los reservados oscilan entre los 300 y los 10.000 euros. En el que estuvieron Aitana y Plex, tal y como apuntan algunas informaciones, tiene un coste de entre 1.000 y 1.500 euros.

