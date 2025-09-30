Suscribete a
ABC Premium

El director de la Policía Municipal se reincorpora de su baja tras el incidente de tráfico con una niña

Pablo Enrique Rodríguez regresa pese al malestar que generó en sus jefes en Cibeles y que dejaron en el aire su destitución cuando volviera de su descanso prescrito por problemas psicológicos

Se ha llegado a un acuerdo con la familia de la menor y no habrá juicio tras ser acusado su vehículo oficial de atropellarla en un paso de cebra durante el apagón del 28 de abril

Los testigos indican que la niña no fue golpeada por el coche del jefe de la Policía Municipal, sino que su madre tiró de ella

Pablo Enrique Rodríguez, primero por la derecha, junto al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y el comisario jefe de la Policía Municipal, Oskar de Santos, en el desfile del patrón del Cuerpo de 2023
Pablo Enrique Rodríguez, primero por la derecha, junto al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y el comisario jefe de la Policía Municipal, Oskar de Santos, en el desfile del patrón del Cuerpo de 2023 GUILLERMO NAVARRO
Carlos Hidalgo

Carlos Hidalgo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Pablo Enrique Rodríguez, el director general de la Policía Municipal de Madrid, se reincorporó el pasado viernes de su baja laboral tras ser señalado por atropellar en su coche oficial a una niña en un paso de cebra del distrito de Latina. Ocurrió el ... 28 de abril, durante el apagón general que dejó a toda España y Portugal sin luz durante esa jornada. Finalmente, la familia de la menor, que sufrió la rotura de un pie, se retiró del caso tras acordarlo con el Ayuntamiento de Madrid.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app