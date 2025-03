Cuánto dinero cobran los conductores de autobuses de la EMT en 2025: su sueldo y los pluses que reciben

Los conductores de autobús son parte esencial de la movilidad en cualquier ciudad de España. En Madrid, la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) transportó en 2024 un total de 475.999.369 viajeros a bordo de sus 229 líneas de autobuses municipales, tal y como informó el Ayuntamiento a principios de año.

Quienes conducen estos vehículos deben pasar una oposición y cumplir ciertos requisitos como tener el permiso de conducir de clase D con una antigüedad mínima de seis meses, estar en posesión del CAP, tener al menos 10 puntos en el carnet de conducir y en la conducción de vehículos destinados al transporte de viajeros por carretera de más de 16 plazas, entre otros requisitos, según consta en la última convocatoria pública de empleo.

En enero de 2025 se presentó el nuevo convenio colectivo 2024-2027 de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid). El texto ofrece más estabilidad económica y laboral a los más de 10.000 empleados de la empresa. «Por primera vez, la política retributiva se orienta a la mejora de la productividad y el cumplimiento de los compromisos de prestación en el servicio, así como al objetivo de reducción del absentismo», recoge el comunicado de la EMT. Pero, ¿en cuánto queda el sueldo de un conductor de autobús de la EMT tras la aprobación del convenio?

El sueldo de un conductor de autobús de la EMT en Madrid

Los conductores de autobús pertenecen al grupo III, subgrupo B reciben un sueldo mensual de 2.034,90 euros brutos.

Los conductores de autobús en Madrid disponen de la denominada 'paga de marzo', una retribución que, como recoge el convenio, fue creada por el convenio de 1990-91 y en este 2025 asciende a 2.325 euros.

Por otro lado también tienen pluses por servicio en domingo y en sábado que en el presente año son de 44 y 18 euros, respectivamente. Asimismo, la prima anual de actividad de un conductor de autobuses está fijada en 2.081,20 euros.

El convenio recoge también que el personal de conductores de autobuses con servicio en línea, el de Auxiliares de Movimiento y el personal de los subgrupos A y B del Grupo IV que, con carácter eventual, sea trasladado a otro Centro de Operaciones recibirá una cuantía de 14,34 euros. La cantidad a abonar a partir del octavo traslado de centro forzoso en el año naturalascenderá, en 2024, a 23,65 €/traslado y en 2025 ascenderá según la LGPE.

Por cambios de prestación los conductores de autobús a los que les cambien su prestación de mañana a tarde o del turno de mañana o tarde al de noche recibirán 13,23 euros por día. A partir del séptimo día de cambio de prestación la cuantía asciende a 23,65 euros y en 2025 según la LGPE.

Quienes trabajen en turno partido también recibirán una prestación. En 2025 es de 7,50 euros hasta una hora, 3,08 euros cada media hora más en días laborables. En festivos es de 12,57 y 5,5 euros cada concepto y en sábados de 7,87 y 3,43 euros. En el caso del turno mixto se primará con 8,21 euros hasta una hora y 4,10 cada media hora más y los sábados con 8,90 y 4,79 euros respectivamente.

La cuantía por horas extra depende de dos conceptos: importe, excluida antigüedad, e importe correspondiente a la antigüedad. Los conductores de autobuses reciben por el primer concepto 17,55 euros, y el según concepto se recibe según se lleven más o menos de 5 años.

Quienes acumulan días libres adicionales por acumulación de minutos y no los disfruten recibirán 131,68 euros adicionales por cada día que no hayan podido disfrutar. El plus de nocturnidad 3,20 euros. También existe un plus de turnicidad y otro de conducción, así como de mejora de absentismo y prima anual de productividad de 2.325 euros, en caso de alcanzarse el cumplimiento de objetivos.

Otros de los conceptos por los que pueden recibir extras los conductores de autobús es de refuerzo de servicio nocturno de 21,68 euros y de 36,18 si la persona permanece adscrita a este servicio durante más de seis meses.

El sueldo de un conductor de autobús y pluses Sueldo mensual bruto de un conductor de autobús: 2.034,90 euros

Paga de marzo

Pluses por servicio en sábado y domingo

Prima anual de actividad

Traslado a otro centro de operaciones

Trabajo en turno partido

Horas extra

Días libres no disfrutados por acumulación de minutos

Servicio de refuerzo nocturno

Todos estos conceptos determinan la nómina final que reciben los conductores de autobús de la EMT en Madrid. Hay que precisar que no se reciben todos ya que algunos están condicionados a determinadas circunstancias personales y del servicio. En cualquier caso, diversos portales especializados sitúan estos sueldos entre 35.000 y 40.000 euros brutos al año.