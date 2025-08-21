Un diamante de 8.000 euros, entre los enseres de la Oficina de Objetos Perdidos de Madrid

En el corazón de Legazpi hay una sala que guarda miles de historias. Maletas olvidadas, mochilas extraviadas, libros sin dueño y cargadores de móvil que nunca volvieron a casa. Todos ellos han acabado en la Oficina de Objetos Perdidos del Ayuntamiento de Madrid, un ... lugar donde lo cotidiano se acumula y, a veces, lo extraordinario también. Entre los más de 155.000 objetos cuidadosamente ordenados, hay uno que brilla con luz propia: un diamante valorado en 8.000 euros. Un tesoro silencioso entre lo común.

Dentro de este intrincado panal de estanterías, con sus filas ordenadas y laberínticas de madera y metal, se esconde una sala reservada para los objetos de mayor valor. Allí, en un espacio cuidadosamente protegido, reposan los enseres más codiciados: móviles de última generación, tablets relucientes, ordenadores potentes y delicados. Y, entre todos estos preciados objetos tecnológicos, se encuentra esta misma joya.

Ángel Rodrigo Bravo, director general de Contratación y Servicios del Ayuntamiento de Madrid, es quien está al frente de este peculiar búnker de pertenencias extraviadas. Conoce de cerca el protocolo que transforma un hallazgo casual en una historia con final, a veces feliz, otras no tanto.

«Lo primero que hizo la persona que encontró el diamante fue comprobar si tenía valor», explicó Bravo. «Fue a un joyero privado. Al saber que era auténtico, acudió a la Policía Nacional para entregarlo y denunciar el hallazgo. La Policía, que conoce el funcionamiento de la oficina, trajo la joya hasta aquí», continúo el director general.

Desde entonces, el diamante espera a su dueño. Según la normativa vigente, si en el plazo de dos años nadie lo reclama, el objeto pasa a ser propiedad de quien lo encontró. «La persona que lo trajo tuvo la amabilidad de hacerlo sabiendo que detrás de ese diamante probablemente había alguien muy disgustado por haberlo perdido», añadió Bravo.

Además, al entregar el objeto voluntariamente y de forma legal, el hallador obtiene justificación y derecho a que, si nadie lo reclama, la joya pase a formar parte de su patrimonio. Un proceso justo, pero también lleno de humanidad.

Más objetos perdidos

Más allá del lujo, hay otros objetos que, aunque de menor valor económico, tienen un peso emocional incalculable. Hace poco llegó a la oficina un libro viajero perdido en la calle. Pertenecía a una niña de uno de los Centro Especiales de Educación de la Comunidad de Madrid. Gracias a las fotografías que había en el interior, lograron identificarla y devolverle el libro, que para ella era algo profundamente significativo.

También hay historias de finales felices y emotivos. En el aeropuerto se recuperó una mochila con 5.000 euros en su interior. «Cuando la propietaria acudió a recogerla, rompió a llorar. Ese dinero eran todos sus ahorros, fruto de años de esfuerzo. Recuperarlo fue, para ella, como recuperar un pedazo de su vida», explicó el director general de Contratación y Servicios del Ayuntamiento de Madrid.

El interior de la Oficina de Objetos Perdidos del Ayuntamiento de Madrid ISABEL PERMUY

Sin embargo, no todas las historias tienen un reencuentro. Hace tres años, alguien encontró en plena calle dos placas de oro con un valor cercano a los 60.000 euros. Nadie las reclamó. Pasado el plazo legal, pasaron a ser propiedad del hallador, tal como establece la normativa.

Por último, entre los objetos más curiosos figuran dos décimos de la Lotería de Navidad. Resultaron premiados. Desde la oficina realizamos las gestiones con Loterías para que se concediera una prórroga y no caducaran. Transcurridos los dos años reglamentarios, fue el propio hallador quien cobró el premio, que ascendía a 1.500 euros.

La Oficina de Objetos Perdidos de Madrid es, en definitiva, un espejo de la ciudad misma: caótica, humana, sorprendente. Un lugar donde lo que se pierde no siempre se olvida, y donde cada objeto tiene una historia que espera ser contada o rescatada.

El balance de lo que llevamos de 2025

Solo en lo que va de 2025, la Oficina de Objetos Perdidos del Ayuntamiento de Madrid ha recibido un total de 41.387 objetos, lo que equivale a una media de 229 por día. Esta cifra refleja la intensa actividad de la oficina y la constante movilidad en la ciudad, donde se pierden o olvidan pertenencias de los más variados tipos.

Aunque la oficina solo recoge objetos extraviados dentro del término municipal de Madrid, la mayor parte de los hallazgos proviene de los medios de transporte que atraviesan la ciudad. El 56 % de los objetos ingresados llega desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, seguido por un 18 % procedente del Metro de Madrid y un 7,3 % de los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT Madrid).

A estas cifras se suman los objetos recuperados en servicios ferroviarios como ADIF, AVE y RENFE-Cercanías, así como los encontrados en taxis, VTC, oficinas de Correos o entregados por la Policía Municipal y Nacional. En contraste, solo un 3,4 % de los artículos en depósito a 30 de junio provenían directamente de ciudadanos que los habían hallado en la vía pública, mostrando que la mayoría de los objetos perdidos se concentran en los sistemas de transporte y espacios gestionados por la ciudad.