Un diamante de 8.000 euros, entre los enseres de la Oficina de Objetos Perdidos de Madrid

Dos placas de oro o una mochila con más de cinco mil euros son otros enseres que llegaron al centro

El aeropuerto de Barajas y el Metro, los lugares donde más objetos se pierden en Madrid

Algunos de los enseres que se ubican en la Oficina de Objetos Perdidos de Madrid
Algunos de los enseres que se ubican en la Oficina de Objetos Perdidos de Madrid ISABEL PERMUY

Alba García

En el corazón de Legazpi hay una sala que guarda miles de historias. Maletas olvidadas, mochilas extraviadas, libros sin dueño y cargadores de móvil que nunca volvieron a casa. Todos ellos han acabado en la Oficina de Objetos Perdidos del Ayuntamiento de Madrid, un ... lugar donde lo cotidiano se acumula y, a veces, lo extraordinario también. Entre los más de 155.000 objetos cuidadosamente ordenados, hay uno que brilla con luz propia: un diamante valorado en 8.000 euros. Un tesoro silencioso entre lo común.

