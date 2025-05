Un día con La Maya de la ermita: la fiesta vence a la tempestad

La escena transcurre mientras España vive un histórico apagón y el centro de Madrid lidia con el caos. A 40 km de allí, en la cocina de una modesta casa de Colmenar Viejo, una lavadora deja de funcionar. Aurora, auxiliar de enfermería de 47 años, ... hiperventila. En el tambor anegado de agua peligra un traje de dama blanco destinado a un día muy especial.

La siguiente imagen tiene lugar durante el amanecer del 2 de mayo, con Aurora llegando sola bajo la tormenta a una ermita a oscuras, implorando al cielo un poco de piedad para que el día que su hija Noa lleva esperando 9 años no se estropee. Pero no, no estamos hablando de una boda, sino de la festividad de La Maya, declarada en 2023 Bien de Interés Cultural y en este 2025 también Fiesta de Interés Turístico Regional.

Un rito de origen pagano autóctono de Colmenar Viejo cuyos principios difusos se remontan a la Edad Media: durante dos horas, seis niñas subidas en diversos altares florales representarán el sacrificado papel de mayas principales, consistente en guardar mutismo y quietud, mientras sus pequeñas damas disfrutan de la parte divertida, es decir, la de pasar el cepillo a los viandantes a cambio de unas monedas. Todo un espectáculo de naturaleza y juventud con más de cien niñas participantes para celebrar la prosperidad de la estación que entra.

Sin embargo, el marco ahora a las 8 de la mañana es de todo menos primaveral. Bajo truenos, oscuridad y lluvia que arrecia, un grupo de 16 padres y madres totalmente empapados se afanan en su tarea. Ellos, enflorando un arco metálico de 4 metros de altura; ellas, elaborando cestas, jarrones y ramilletes con vegetación recogida el día anterior.

Son el grupo de la ermita de Santa Ana, una familia de amigos de mediana edad que cada año dan el callo por la niña que toque. Aunque este escenario les pilla de nuevas. El temor a que la fiesta se anule flota sobre el ambiente, algo nunca ocurrido en la historia de este rito, que el pueblo retomó a finales de los años 70. «Jamás ha llovido de esta manera. Aguanieve y frío sí, pero no esta tormenta», comenta Jorge, veterano camarero del bar más próximo a la ermita.

A problemas desesperados, medidas desesperadas. Se organiza un comité de crisis entre las familias de las mayas principales, algo insólito hasta la fecha, pues los distintos grupos nunca tienen contacto entre sí. Y se decide continuar. Pero no es necesario dar ninguna voz de orden, ya que en el templo nadie ha cesado en su labor.

Los hombres de la ermita arman con flores el arco del altar TANIA SIEIRA

Himno de esperanza

Tras 90 minutos de llantos y angustia, sale al fin el sol y se entona la melodía que durante la esperada jornada será el 'himno de la ermita': «Tengo el corazón contento, tengo el corazón contento lleno de alegría».

Amparadas por un cielo más amable, aunque cambiante, hacen su aparición Noa, 16 años y maya principal, junto a las demás niñas que hoy serán sus damas y sus dos amigas, Berta y Alcira, de 13 y 15, respectivamente, antaño mayas principales y que en esta ocasión animan y aconsejan a la actual protagonista, que de momento no presenta nervios, pero sí algo de extrañeza al ser una maya 'mayor' para lo que suele ser normal.

«¡Qué ganas tengo de verte vestida!», exclama Berta, que ha esperado a Noa tres años para dar por finalizada su etapa en este rito. Lo mismo Alcira. Y es que lo normal sería que una maya se retirase una vez haya subido al altar, pero en este caso la amistad prevalece sobre la tradición. La complicidad entre las tres jóvenes se hace aún más patente cuando no se sabe quién siente más ilusión al recoger en una floristería la corona diseñada en secreto para la maya principal.

A la una y media con un calor casi molesto se da por terminado el altar. Todo un hito en la historia de este grupo de valientes como Pedro, alérgico a toda la floración que hoy ha colocado bajo la lluvia, o Lucía, veterana recién operada del pie que no ha parado de trabajar, o Pepe, que se estrena en esto de la maya y cuya carpa juega ahora un papel clave para proteger tan delicada construcción.

«¡Noa, último año!», grita Aurora mientras va de una estancia a otra con celeridad, haciendo acopio de telas y alfileres. La joven sostiene en su mirada belleza, serenidad y cómo no, emoción. «Llevo bastante pensando en este momento. Sobre todo, desde que comenzó el año», rememora Noa después del maquillaje, lo único que ha decidido el día anterior. Camisa, enagua, mantón y complementos siempre corren a cargo de las madres, además de los preparativos que comienzan una semana antes del gran día.

Aurora viste a su hija Noa con el traje típico poco antes de subir al altar TANIA SIEIRA

«Pena… un poco. Pero sobre todo orgullo por haber podido formar parte de esto», dice antes de bajar a la calle y descubrir que abuelas y 'tita' han llegado contra todo pronóstico para verla. Brotan las lágrimas por enésima vez en esta jornada, pero ahora de alegría y bajo el sol. A escasos minutos para las cinco el cielo comienza a encapotarse, lo que vuelve a poner los nervios de evidencia. «Diez minutos, por favor, solo diez minutos», pide Aurora.

El momento cumbre

Las nubes aguantan. Se tensa la espera. Posa Noa paciente para las fotos y ahora sí, las cinco en punto. Sube la maya al altar.

«¡Está arriba, señores! ¡Diez minutos, veinte minutos, me vale! ¡Está arriba!». Su grito es el de todos, pero solo esta madre sabe lo sufrido, la batalla contra el diluvio para contemplar el silencio de una hija convertida en deidad.

La tarde transcurre entre folclore, vino dulce y alegría. Después de la ofrenda floral a la Virgen de los Remedios y la entrega de diplomas, Noa, Berta y Alcira marchan juntas mientras los adultos del grupo de la ermita se va disgregando. «¡Hasta el próximo año!», se dicen. Y es que, a pesar de la enorme fortaleza demostrada, esta es una familia que solo tiene contacto cercano durante tres meses para construir un altar que vivirá apenas un par de horas. De heroicidades iba el día.

La última escena sucede 'off the record': tres adolescentes vestidas como vírgenes celebran en un McDonald's su último año en esta festividad. A lo lejos, resuenan postreros ecos de la plaza: «¡¡Guapa!! ¡Guapa, guapa y guapa!».

Va para ellas. Para las mayas que han sido y las que lo serán. Porque el altar cambia cada año de reina. Pero la maya de la Ermita, con toda su fuerza y espíritu, eso siempre pervivirá.