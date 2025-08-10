Suscribete a
El día más lluvioso del siglo (pasado) en la ciudad de Madrid

HISTORIAS CAPITALES

En septiembre de 1972 se produjeron trombas de agua que llegaron a superar los 98 litros por metro cuadrado en un solo día

Tanques de tormentas y alertas móviles: Madrid se blinda ante una nueva DANA

Un taxi y otros vehículos intentan atravesar una zona inundada por las lluvias en septiembre de 1972
Un taxi y otros vehículos intentan atravesar una zona inundada por las lluvias en septiembre de 1972 LUIS RAMÍREZ-LUIS ALONSO
Sara Medialdea

Madrid

Dice el refrán que «septiembre, o seca las fuentes o se lleva los puentes». No sabemos qué pasará este año tan atípico, pero sí lo que ocurrió en 1972,un año que figuraba en las crónicas como el más lluvioso del siglo (XX). Y ... es que se dieron episodios muy intensos y muy repetidos de precipitaciones, que alteraron gravemente la vida de los madrileños. Especialmente, en algunos barrios.

