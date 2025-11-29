Detienen al presunto agresor sexual de dos activistas de Femen a las que tocó los pechos en el funeral de Franco

La Policía Nacional ha detenido al presunto agresor sexual de dos activistas de Femen que se encontraban delante de la iglesia donde se celebraba un funeral por Franco el pasado 20 de noviembre.

Las dos mujeres, sin camiseta y con mensajes antifascistas escritos sobre ... el torso —'Fascismo legal, vergüenza nacional' y 'Al fascismo, ni honor ni gloria'—, como acostumbran a exhibir sus proclamas las miembros de este colectivo, se apostaban a las puertas del templo de los Doce Apóstoles, situado en la calle Velázquez de Madrid, cuando se produjo la agresión.

El hombre, que portaba una bandera preconstitucional y estaba igualmente ante la iglesia, tocó los pechos a las dos mujeres, que posteriormente presentaron una denuncia por lo ocurrido. El detenido en el momento en el que trata de tocar los pechos a una de las activistas REUTERS «Hay personas que, lamentablemente, siguen añorando el franquismo y una sociedad donde las mujeres están sometidas y donde se puede agredir», dijo la ministra de Igualdad, Ana Redondo, sobre el suceso al día siguiente de producirse. Ahora, la Delegación del Gobierno en Madrid ha informado sobre la detención del presunto agresor sexual y ha reiterado su «compromiso firme contra la violencia sexual, la defensa de los derechos de las mujeres y la garantía del libre ejercicio del derecho de manifestación y reunión, sin coacciones ni agresiones». La misa a la que acudieron a protestar las activistas del grupo feminista se celebraba en memoria del Franco a petición de su familia, en el día en el que se cumplían 50 años de su fallecimiento.

