Detienen al presunto agresor sexual de dos activistas de Femen a las que tocó los pechos en el funeral de Franco

La Delegación de Gobierno de Madrid ha informado del arresto del hombre que atacó a las mujeres cerca de la iglesia de los Doce Apostóles

El hombre detenido, mientras tocaba el pecho a una de las activistas de Femen
El hombre detenido, mientras tocaba el pecho a una de las activistas de Femen

La Policía Nacional ha detenido al presunto agresor sexual de dos activistas de Femen que se encontraban delante de la iglesia donde se celebraba un funeral por Franco el pasado 20 de noviembre.

Las dos mujeres, sin camiseta y con mensajes antifascistas escritos sobre ... el torso —'Fascismo legal, vergüenza nacional' y 'Al fascismo, ni honor ni gloria'—, como acostumbran a exhibir sus proclamas las miembros de este colectivo, se apostaban a las puertas del templo de los Doce Apóstoles, situado en la calle Velázquez de Madrid, cuando se produjo la agresión.

