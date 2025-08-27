Detenidos tres hombres por robar material comprometedor del Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Uno de los detenidos por robar material comprometedor del Ayuntamiento de Alcalá de Henares

En plena madrugada del 27 de julio, tres hombres cometieron un audaz asalto al Ayuntamiento de Alcalá de Henares, forzando una puerta lateral y sustrayendo diverso material informático que contenía información confidencial clave sobre la actividad municipal. La Policía Nacional ha detenido, a lo largo del mes de agosto, a los implicados como presuntos autores de un robo con fuerza.

Las investigaciones iniciales revelaron que, mientras dos de los detenidos accedían al interior del edificio, un tercer hombre permanecía en el exterior realizando labores de vigilancia para alertar a sus cómplices en caso de la llegada de la policía.

Avanzadas las pesquisas policiales, se pudo identificar a los tres responsables, conocidos de la zona, por lo que se estableció un dispositivo especial de localización que permitió la detención del primero de ellos el pasado 2 de agosto.

Noticia Relacionada Detenida 'in fraganti' una pareja de ladrones por 30 robos con fuerza con llaves maestras decodificadas Alba García Manipulaban los mecanismos internos de los cerrojos sin necesidad de llaves adicionales

Los otros dos fueron arrestados los días 23 y 24 de este mes respectivamente. En el operativo policial se recuperó un ordenador portátil propiedad del consistorio, uno de los objetos sustraídos más relevantes.

Los arrestados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, mientras la investigación continúa abierta para determinar si hay más implicados o material pendiente de recuperación.