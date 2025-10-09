Detenidos tres hombres en Barajas con casi 60 kilos de marihuana procedente de Dubái

Agentes de la Guardia Civil del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas han detenido a tres varones, de 29, 30 y 37 años, que intentaban introducir en España cerca de sesenta kilogramos de marihuana en 104 paquetes ocultos en el interior de sus maletas tras llegar ... en un vuelo desde Dubái.

La intervención se produjo durante un control fiscal rutinario a la llegada de un vuelo procedente de Dubái. Los agentes solicitaron a uno de los pasajeros, de 37 años, que pasara su equipaje por las oportunas medidas fiscales, encontrando en el interior de su maleta 34 paquetes que alojaban marihuana, propiciando su detención.

Tras este hallazgo, que puso en alerta a los agentes, localizaron a otros dos viajeros del mismo vuelo, uno de 29 años y otro de 30, descubriendo en sus maletas 34 y 36 portando una sustancia verdosa que dio positiva en marihuana, lo que propicio la detención de los propietarios del equipaje. En total se intervinieron casi 60 kilogramos del estupefaciente. Los tres detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

En 2024 agentes de la Guardia Civil lograron intervenir un total de 6.784 kilogramos de sustancias estupefacientes que pretendían ser introducidas en nuestro país a través del aeropuerto madrileño. Los operativos desarrollados por la Unidad Fiscal y de Fronteras de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid han permitido detener a 149 personas que intentaban introducir diversas drogas utilizando diferentes métodos de ocultación.

En total se intervinieron 57.380 gramos de marihuana, 36.460 gramos de ayahuasca y 37.220 gramos de khat. La marihuana y la ayahuasca fueron intervenidas, en su mayoría, en el control de paquetería que la Guardia Civil tiene establecido en Barajas. Por el tipo de sustancia, destacó los 6.355 kilogramos de cocaína, que viajaba oculta en su gran mayoría en dobles fondos practicados en equipajes, ropa o elementos decorativos.