Israel retrasa la entrada en vigor del acuerdo a la aprobación del gabinete, que se reunirá a las 17.00 horas

Detenidos tres hombres en Barajas con casi 60 kilos de marihuana procedente de Dubái

Esta sustancia estupefaciente se encontraba oculta en 104 paquetes en el interior de sus maletas

Más de seis toneladas de droga interceptada en Barajas en 2024: las incautaciones de cocaína se han incrementado en un 56%

Las maletas con paquetes de marihuana que los detenido intentaban introducir en España
Las maletas con paquetes de marihuana que los detenido intentaban introducir en España guardia civil

E. G.

Agentes de la Guardia Civil del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas han detenido a tres varones, de 29, 30 y 37 años, que intentaban introducir en España cerca de sesenta kilogramos de marihuana en 104 paquetes ocultos en el interior de sus maletas tras llegar ... en un vuelo desde Dubái.

