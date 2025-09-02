Dos menas agreden a una educadora del centro de La Cantueña de Fuenlabrada

La Policía Local de Fuenlabrada, en la puerta de La Cantueña, en junio de 2024, durante las obras

La Policía Nacional ha detenido a dos menores extranjeros no acompañados residentes en el centro de acogida de La Cantueña, en la localidad madrileña de Fuenlabrada, tras agredir y amenazar este fin de semana a una educadora del centro.

Los hechos se produjeron el pasado sábado en torno a las 18.00 horas, cuando las fuerzas de seguridad recibieron una llamada alertando de que dos menores estaban alterados y habían atacado a una trabajadora, según han relatado fuentes policiales a Europa Press.

Finalmente, los agentes detuvieron a dos de los menores por un posible delito de lesiones y amenazas. La educadora de La Cantueña, de 30 años, habría recibido un mordisco en un dedo, así como otros golpes y amenazas de muerte.

El pasado mes de abril, este mismo centro tomó protagonismo por una reyerta que acabó con doce internos detenidos y varios vigilantes de seguridad y educadores heridos.

Los menores provocaron una pelea multitudinaria en la que los trabajadores del centro se vieron obligados a intervenir para intentar detenerlos. La Policía Nacional se personó en el centro madrileño y detuvo a los menores extranjeros como presuntos responsables de un delito de riña tumultuaria.

Solicitud de reagrupación familiar

Como respuesta a esta situación, la Comunidad de Madrid anunció entonces que había remitido los cuatro primeros expedientes de menores que «no se están adaptando» para el reagrupamiento familiar, una medida considerada una «solución realista» ante «casos de menas que presentan dificultades» y en los que «la integración es inviable» para que regresen así a su entorno familiar.

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ha remitido ya 37 casos -38 con el caso del menor marroquí detenido por violar a una joven de 14 año en las inmediaciones del centro de acogida de Hortaleza el pasado fin de semana-, pero no tienen constancia de que se haya comenzado ningún procedimiento para el reagrupamiento familiar de estos menores y que salgan de la red de acogida.