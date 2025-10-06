Detenidos dos ladrones por robar en una casa de Rivas con los dueños dentro y al día siguiente en una joyería

Dos robos en apenas 24 horas y relacionados de una manera bastante insólita. La Guardia Civil ha detenido a dos delincuentes por irrumpir en una vivienda de Rivas-Vaciamadrid con los dueños dentro, y al día siguiente hacer lo propio en una joyería de Villarejo de Salvanés. Para desplazarse de una localidad a otra, emplearon el coche familiar que habían sustraído en el primero de los hechos delictivos, lo que a la postre resultó determinante para su posterior detención.

Todo comenzó el pasado 29 de junio, cuando la pareja de malhechores accedió a la casa unifamiliar de Rivas y se llevaron diversos objetos, entre ellos el citado vehículo. Pero lejos de ponerlo a enfriar (dejarlo estacionado unos días en un lugar apartado para comprobar si el turismo había sido localizado por los sistemas de geolocalización o las propias autoridades), decidieron recorrer casi 40 kilómetros para robar en la joyería de Villarejo de Salvanés.

Allí, gracias a las medidas de seguridad del establecimiento y al testimonio de los testigos, los agentes pudieron recopilar las características físicas de los autores y la marca, modelo y color del vehículo, entre otras características esenciales. Fue así como los encartados resultaron identificados por una patrulla de Policía Local de Rivas Vaciamadrid al observar que circulaban con algunos dígitos de la matrícula ocultos. Al pasar por la emisora los datos del coche, los agentes se percataron de que la Guardia Civil estaba detrás del mismo, por lo que alertaron de inmediato a este Cuerpo, el cual procedió a su detención.

Los arrestados son dos sujetos de 40 y 48 años que suman entre ambos más de 54 detenciones. De los 2.331 delitos conocidos en Rivas entre enero y junio de este año, 221 han sido robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones. Son casi uno de cada diez. El crecimiento es del 95,6%; y se registraron 154 asaltos a viviendas, que han subido hasta un 125,6%.