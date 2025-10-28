Suscribete a
Detenidos cinco miembros de un grupo criminal especializado en el timo del 'tocomocho' en Arganzuela

Los hechos ocurrieron el pasado viernes después de que un viandante alertara sobre la presencia de dos mujeres que parecían estar abordando a personas mayores en la calle Embajadores

Los detenidos portaban pelucas, gorras, mascarillas y gafas para dificultar su identificación policía nacional

E. G.

Agentes de la Policía Nacional han detenido in fraganti a cinco personas, tres hombres y dos mujeres, presuntamente pertenecientes a un grupo criminal dedicado a la estafa conocida como el 'tocomocho'. Los hechos ocurrieron en la mañana del pasado viernes en el distrito de ... Arganzuela, después de que un viandante alertara a los agentes sobre la presencia de dos mujeres que parecían estar abordando a personas mayores en la calle Embajadores.

