Detenidos cinco miembros de un grupo criminal especializado en el timo del 'tocomocho' en Arganzuela

Agentes de la Policía Nacional han detenido in fraganti a cinco personas, tres hombres y dos mujeres, presuntamente pertenecientes a un grupo criminal dedicado a la estafa conocida como el 'tocomocho'. Los hechos ocurrieron en la mañana del pasado viernes en el distrito de ... Arganzuela, después de que un viandante alertara a los agentes sobre la presencia de dos mujeres que parecían estar abordando a personas mayores en la calle Embajadores.

Tras establecer un dispositivo de búsqueda, los agentes localizaron a los sospechosos en las inmediaciones de una entidad bancaria, aparentemente a la espera de seleccionar una nueva víctima. Durante el registro preventivo del vehículo, los policías hallaron diversos objetos utilizados habitualmente para cometer el timo del 'Tocomoch': joyas, dos fajos de cartulinas de color marrón del tamaño de billetes de 50 euros, boletos de lotería antiguos y varias estampitas. Además, los detenidos portaban pelucas, gorras, mascarillas y gafas, prendas que utilizaban para dificultar su identificación.

Por ello, los cinco implicados fueron arrestados como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal y contra el patrimonio, y posteriormente puestos a disposición judicial.

El 'modus operandi' de esta técnica es muy sencillo: el criminal se acerca a personas mayores o vulnerables y le muestra un décimo de lotería o un cupón supuestamente premiado. Los timadores intentan convencer a los ancianos de que ellos no podrán cobrar el premio -por ser extranjeros o discapacitados, entre otras causas-. Es cuando les ofrecen intercambiar los boletos por objetos de valor, como joyas o dinero.

En el caso de que la estafa vaya por buen camino, los ladrones suelen acompañar a las víctimas hasta sucursales bancarias cercanas para hacer efectivo el traspaso. En ocasiones, y tal como ocurrió en mayo de 2024 en Madrid y Toledo, se llega a emplear la sumisión química para anular la voluntad de las víctimas y manipularlas cuando están somnolientas.

Ante estos hechos, la Policía recomienda desconfiar de las personas que se nos acerquen por la calle inventándose cualquier excusa para ello. Además, las autoridades aconsejan advertir con especial atención a las personas mayores acerca de estos hechos, pues son las que más sufren las consecuencias.