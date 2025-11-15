Detenidos cinco menores por perseguir y amenazar a una pareja en Ciudad Lineal

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco jóvenes menores de edad la noche de este viernes por perseguir y proferir amenazas graves a una pareja en el distrito de Ciudad Lineal. Los identificados no portaban ningún tipo de armas, según ha podido saber ... este periódico.

Los hechos tuvieron lugar en torno a las 21.30 horas cerca de las calles de Germán Pérez Carrasco con la calle de Luva, a tan solo unos metros de la boca de Metro de Ciudad Lineal.

Agentes de la Policía Nacional identifican a los impicados ABC

Los agentes acudieron hasta ahí cuando fueron avisados de que una pareja estaba siendo seguida y amenazada de un grupo numeroso de jóvenes. Las víctimas no han sufrido ninguna lesión.

Cinco menores, cuatro varones y una mujer y nacidos entre el 2008 y el 2010, han sido detenidos. Hasta el momento se desconoce si estos hechos están relacionados con un tema de bandas latinas juveniles.