Detenidos cinco menores por perseguir y amenazar a una pareja en Ciudad Lineal

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco jóvenes menores de edad la noche de este viernes por perseguir y proferir amenazas graves a una pareja en el distrito de Ciudad Lineal. Los identificados no portaban ningún tipo de armas, según ha podido saber ... este periódico.
Los hechos tuvieron lugar en torno a las 21.30 horas cerca de las calles de Germán Pérez Carrasco con la calle de Luva, a tan solo unos metros de la boca de Metro de Ciudad Lineal.
Los agentes acudieron hasta ahí cuando fueron avisados de que una pareja estaba siendo seguida y amenazada de un grupo numeroso de jóvenes. Las víctimas no han sufrido ninguna lesión.
Cinco menores, cuatro varones y una mujer y nacidos entre el 2008 y el 2010, han sido detenidos. Hasta el momento se desconoce si estos hechos están relacionados con un tema de bandas latinas juveniles.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete