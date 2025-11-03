Suscribete a
Detenido tras discutir y amenazar con un machete al entrenador de su hijo en un campo de fútbol en Hortaleza

El hombre fue detenido como presunto responsable de un delito de tenencia ilícita de arma prohibida

El machete con el que se produjo el intento de agresión
La Policía Nacional ha informado de la detención de un varón de 51 años en el distrito madrileño de Hortaleza por amenazar con un machete al entrenador del equipo de fútbol de su hijo en medio de una discusión por no sacar al campo al ... menor.

