Detenido un sospechoso por el incendio en la sede de Protección Civil de Rivas que obligó a desalojar un centro de educación especial

La sede de la agrupación municipal de Protección Civil de Rivas-Vaciamadrid

La Guardia Civil ha detenido a un sospechoso por su presunta implicación en el incendio que tuvo lugar ayer al mediodía en la sede de la agrupación municipal de Protección Civil de Rivas-Vaciamadrid y que necesitó de seis dotaciones del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid para sofocarlo.

Además, obligó a varios alumnos y profesores del centro de educación especial María Isabel Zulueta, contiguo al edificio municipal afectado, a ser desalojados, según comunicó una portavoz del Summa 112.

Los servicios de emergencias 112 Comunidad de Madrid prestaron atención sanitaria con dos unidades de soporte vital avanzado, tres básicas y el equipo de apoyo logístico. Además, ha atendido a dos personas por inhalación leve de humo, que han sido dadas de alta en el lugar.

En estos momentos, la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Rivas-Vaciamadrid, se encuentra investigando lo sucedido.