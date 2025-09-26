Suscribete a
El veranillo de San Miguel y el aviso de la AEMET de la llegada de la borrasca Gabrielle

Detenido un sospechoso por el incendio en la sede de Protección Civil de Rivas que obligó a desalojar un centro de educación especial

Además, el Summa 112 atendió a dos personas por inhalación leve de humo

Un incendio en la sede de Protección Civil de Rivas-Vaciamadrid obliga a desalojar un centro de educación especial

La sede de la agrupación municipal de Protección Civil de Rivas-Vaciamadrid summa112

E. G.

Madrid

La Guardia Civil ha detenido a un sospechoso por su presunta implicación en el incendio que tuvo lugar ayer al mediodía en la sede de la agrupación municipal de Protección Civil de Rivas-Vaciamadrid y que necesitó de seis dotaciones del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid para sofocarlo.

Además, obligó a varios alumnos y profesores del centro de educación especial María Isabel Zulueta, contiguo al edificio municipal afectado, a ser desalojados, según comunicó una portavoz del Summa 112.

Los servicios de emergencias 112 Comunidad de Madrid prestaron atención sanitaria con dos unidades de soporte vital avanzado, tres básicas y el equipo de apoyo logístico. Además, ha atendido a dos personas por inhalación leve de humo, que han sido dadas de alta en el lugar.

En estos momentos, la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Rivas-Vaciamadrid, se encuentra investigando lo sucedido.

