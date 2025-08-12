Detenido en Puente de Vallecas tras una persecución con un coche robado

La Policía Municipal de Madrid detuvo a un hombre en Puente de Vallecas tras una intensa persecución con un vehículo sustraído. Los hechos ocurrieron el pasado día 5 de agosto en las proximidades de la calle San Claudio de la capital.

Todo comenzó cuando una patrulla detectó que un turismo se saltaba un semáforo en rojo en la calle Arroyo del Olivar. Al intentar parar al conductor, este huyó a gran velocidad por varias calles del distrito, poniendo en peligro a otros usuarios de la vía.

El coche, un Seat, fue finalmente abandonado en la calle San Claudio, cerca de un parque, y el conductor intentó escapar corriendo a pie, pero fue detenido por los agentes.

El detenido, nacido en 1987, conducía un vehículo que había sido robado y que presentaba daños en la ventanilla y el claxon, probablemente causados durante el robo. Además, en el interior del coche se encontraron dos volantes de la marca Mercedes, cuya procedencia el arrestado no pudo explicar.