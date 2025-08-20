Detenidos dos presuntos autores de varios incendios en Arganda, Moraleja de Enmedio y Humanes de Madrid

La Policía Local de Arganda ha detenido al presunto responsable de tres conatos de incendio sofocados este martes en distintos puntos del municipio, incluyendo la Dehesa del Carrascal, el barrio de Parque Europa y La Perlita. Agentes de la Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y Agentes Forestales reforzarán la vigilancia durante las próximas horas ante la posibilidad de que el detenido no haya actuado solo.

La detención tuvo lugar anoche, según informó el Ayuntamiento de Arganda en un comunicado. El detenido está acusado de ser el presunto autor de los tres incendios ocurridos esa misma tarde en el municipio madrileño.

«Si se confirma su autoría, deberá caer sobre él todo el peso de la ley. No hay derecho», declaró el alcalde de Arganda, Alberto Escribano, a través de un mensaje en sus redes sociales.

Paralelamente, otra persona fue detenida -varón, de 66 años y de nacionalidad china- en Arroyo Molinos por provocar intencionadamente dos incendios no forestales en las localidades de Moraleja de Enmedio y Humanes de Madrid durante la noche del 12 de agosto.

Varios testigos observaron a un varón con actitud sospechosa cerca de ambos incendios. En Moraleja de Enmedio, una patrulla comprobó la descripción aportada por los testigos y, tras intervenirle una garrafa de aceite y diversos objetos incendiarios, se le detuvo por un presunto delito de incendio. Posteriormente, se le imputó otro delito de incendio en Humanes de Madrid ocurrido esa misma noche, decretándose su ingreso en prisión por la autoridad judicial.

Las autoridades recuerdan que la colaboración ciudadana es fundamental para esclarecer este tipo de casos y agradecen cualquier información que pueda ayudar en las investigaciones.