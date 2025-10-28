Suscribete a
Rueda de prensa del Consejo de Ministros: el Gobierno aprueba la ley de enjuiciamiento criminal

Detenido el mena que consiguió fugarse del centro de Hortaleza tras amenazar y agredir a trabajadores

La Policía Nacional ya detuvo este lunes a otros dos menores, de 14 y 17 años

Detenidos dos menas del centro de Hortaleza por amenazas y lesiones a trabajadores tras intentar fugarse

Entrada del centro de acogida de menores extranjeros no acompañados de Hortaleza
E. G.

La Policía Nacional ha confirmado la detención de un tercer menor del centro de acogida de Hortaleza acusado de formar parte del caso de amenaza y lesiones leves a educadores y vigilantes tras un intento de fuga que ya en la víspera se saldó ... con dos detenidos, de 14 y 17 años.

