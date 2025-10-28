Detenido el mena que consiguió fugarse del centro de Hortaleza tras amenazar y agredir a trabajadores

La Policía Nacional ha confirmado la detención de un tercer menor del centro de acogida de Hortaleza acusado de formar parte del caso de amenaza y lesiones leves a educadores y vigilantes tras un intento de fuga que ya en la víspera se saldó ... con dos detenidos, de 14 y 17 años.

El incidente se produjo en torno a las 10 de la mañana del pasado domingo, cuando tres internos –todos ellos de nacionalidad marroquí– trataron de fugarse de estas instalaciones situadas en la calle de Valdetorres del Jarama. Cuando fueron descubiertos, informaron fuentes policiales a ABC, comenzó una pelea entre estos menores y los educadores y vigilantes del centro de menas.

A la llegada de los agentes hasta el lugar de los hechos, lograron detener a dos de estos menores por delitos de amenazas y lesiones leves. Los sanitarios también se personaron en el lugar para atender a los trabajadores, que no presentaban ninguna herida de gravedad. La Policía ha detenido ahora al tercero, que consiguió escaparse.

Noticia Relacionada Un 30% de los expedientes de menores no acompañados que quieren enviar a Madrid presentan irregularidades Sara Medialdea Ya han llegado a la región 13 de estos menores procedentes del reparto forzoso desde las islas o Ceuta

Uno de los menores detenidos en la víspera era de 14 años y el otro de 17, por lo que han pasado a disposición del Grupo de Menores de la Policía Nacional, una unidad especializada en delitos que involucran a menores, aunque sus funciones ahora son absorbidas principalmente por las Unidades de Atención a la Familia y Mujer (UFAM).