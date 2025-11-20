Suscribete a
ABC Premium

Detenido un maltratador escondido en el canapé de su cama tras pedir auxilio el padre de la víctima

La Policía Nacional realizó un amplio despliegue para capturar al sospechoso, al que daban cobertura tres amigos en su vivienda

Los hijos de la pareja muerta en Alpedrete denuncian abandono institucional: «A mis padres los mataron»

La Policía identifica a un hombre en una imagen de archivo
La Policía identifica a un hombre en una imagen de archivo IGNACIO GIL
Carlos Hidalgo

Carlos Hidalgo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un amplio dispositivo de la Policía Nacional consiguió la detención de un maltratador en el distrito de Tetuán. El suceso, sin embargo, dejó tras de sí unos detalles que lo hacen distinto a otros similares que, por desgracia, ocurren cada día. El sospechoso ... se había escondido dentro del canapé de su cama, ayudado por un grupo de amigos, que también fueron arrestados.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app