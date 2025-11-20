Detenido un maltratador escondido en el canapé de su cama tras pedir auxilio el padre de la víctima

Un amplio dispositivo de la Policía Nacional consiguió la detención de un maltratador en el distrito de Tetuán. El suceso, sin embargo, dejó tras de sí unos detalles que lo hacen distinto a otros similares que, por desgracia, ocurren cada día. El sospechoso ... se había escondido dentro del canapé de su cama, ayudado por un grupo de amigos, que también fueron arrestados.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo, sobre las cuatro de la tarde. Un hombre llamó a la Policía advirtiendo de que su hija estaba siendo víctima de una paliza a manos de su pareja. La chica, colombiana de 25 años, sufrió puñetazos por medio cuerpo y tuvo que ser trasladada al hospital, informan fuentes del caso.

Según ha podido saber ABC, acudieron numerosas patrullas. Se trata de una vivienda de la calle de Juan Pantoja. Los agentes se entrevistaron primero con la mujer, que estaba en el portal, quien explicó: «Mi pareja me ha pegado».

Llamaron al telefonillo del piso, que es donde vivían ambos hasta ese momento. Respondieron varias veces distintos varones, rechazando el paso a la Policía con distintos pretextos y negando los hechos.

Finalmente, les franquearon el paso. Cuando llegaron a la casa, observaron que había tres jóvenes dentro, pero ninguno era el presunto maltratador. Había un peruano de 19 años, otro de 22 y un venezolano de 20. Pero dando un rastreo por las habitaciones, encontraron al sospechoso, también de Perú y apenas 22 años, dentro del canapé de la cama. Los agentes arrestaron a los cuatro varones.