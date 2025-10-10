Suscribete a
Feijóo: «El Nobel de la Paz es para una mujer insobornable en su compromiso con la libertad»

Un joven de 20 años se atrinchera con un cuchillo y retiene a su hermano menor en su vivienda de Puente de Vallecas

El hombre, ya detenido, atacó a uno de los policías con el cuchillo, quedando la hoja del arma incrustada en el casco del agente

Detenido un hombre por atacar a varios agentes con dos cuchillos tras una discusión vecinal en un edificio en San Blas

Agentes de Policía Nacional
Agentes de Policía Nacional tania sieira

E. G.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un joven de 20 años que se atrincheró esta madrugada, en torno a las 5.50 horas, en su domicilio en Puente de Vallecas armado con un cuchillo de grandes dimensiones.

Un aviso recibido por el ... CIMACC-091 alertó de la presencia de una persona muy agresiva junto a su hermano menor en la calle Villalobos del distrito madrileño. Varios indicativos del Grupo de Atención Ciudadana se desplazaron al lugar y, ante la gravedad de la situación, se activó el protocolo de incidentes críticos, con la intervención del Equipo de Negociadores y de la Unidad de Prevención y Reacción.

