Un joven de 20 años se atrinchera con un cuchillo y retiene a su hermano menor en su vivienda de Puente de Vallecas

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un joven de 20 años que se atrincheró esta madrugada, en torno a las 5.50 horas, en su domicilio en Puente de Vallecas armado con un cuchillo de grandes dimensiones.

Un aviso recibido por el ... CIMACC-091 alertó de la presencia de una persona muy agresiva junto a su hermano menor en la calle Villalobos del distrito madrileño. Varios indicativos del Grupo de Atención Ciudadana se desplazaron al lugar y, ante la gravedad de la situación, se activó el protocolo de incidentes críticos, con la intervención del Equipo de Negociadores y de la Unidad de Prevención y Reacción.

Los agentes lograron evacuar al hermano menor a través de una ventana para garantizar su seguridad e integridad física. Posteriormente, accedieron a la habitación donde el individuo se había encerrado. En ese momento, el hombre atacó a uno de los policías con el cuchillo, intentando herirle en zonas vitales como el cuello y la cabeza. Gracias al equipo de protección, la hoja del arma quedó incrustada en el casco del agente, evitando así lesiones graves. Noticia Relacionada Detenidos 21 ultras por los incidentes violentos en la final de la Copa del Rey celebrada en Sevilla S. L. Miembros de los Boixos Nois y de los United Family se enfrentaron en la Plaza San Francisco Finalmente, los agentes redujeron al agresor y procedieron a su detención como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio y otro de amenazas graves.

