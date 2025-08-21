Detenido un hombre de 81 años por conducir en sentido contrario en cuatro carreteras de Madrid

La Guardia Civil detuvo el pasado 19 de agosto a un hombre de 81 años como presunto autor de cuatro delitos de conducción temeraria, tras circular en sentido contrario por distintas vías de Madrid el pasado 14 de agosto.

Los hechos coincidieron con el inicio del dispositivo especial de tráfico desplegado con motivo del puente del 15 de agosto, una de las operaciones de mayor intensidad en las carreteras del país.

El primer incidente se produjo sobre las 12.45 horas en la carretera M-12, cuando el conductor realizó un cambio de sentido en el peaje e ingresó a la M-11 en dirección contraria, recorriendo 3,5 kilómetros hasta provocar una colisión frontal. El accidente ocasionó daños materiales en ambos vehículos, aunque no se registraron heridos de gravedad.

Horas más tarde, a las 18.25, el mismo conductor circuló de nuevo en dirección contraria por la autovía A-5, en el tramo comprendido entre los kilómetros 12,600 y 6,800. Su maniobra obligó a otro vehículo a salirse de la vía, causando dos heridos leves y cuantiosos daños materiales.

Posteriormente, sobre las 19.34, volvió a poner en riesgo a los usuarios de la A-6, al conducir en sentido Madrid por los carriles reservados a la circulación hacia La Coruña. En esta ocasión, no se produjeron accidentes.

El hombre, vecino de Madrid y sin antecedentes penales, fue finalmente detenido el 19 de agosto en dependencias del Sector de Tráfico de la Guardia Civil en la capital. Los agentes lo consideran responsable de cuatro delitos de conducción temeraria y han propuesto además la retirada de sus aptitudes psicofísicas para la conducción, medida que conllevaría la suspensión de su permiso de conducir.