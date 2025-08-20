Detenidas cuatro personas por robar más de ocho toneladas de cobre en Fuenlabrada y San Agustín de Guadalix

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro personas vinculadas con una serie de robos de cobre en estaciones de servicio y establecimientos de Madrid y Oviedo, con un valor económico superior a los 70.000 euros. Por ello han sido detenidas cuatro personas: dos hombres y una mujer acusados de robo con fuerza y daños y otra mujer, responsable de la chatarrería donde se realizaba la compra-venta del material sustraído.

La investigación comenzó en junio tras detectarse un aumento significativo de robos de cable de cobre. Los delincuentes empleaban un método repetitivo: forzaban las arquetas, cortaban el cableado y abandonaban el lugar durante un tiempo para comprobar si se activaban alarmas. Posteriormente regresaban con ropa de operarios y extraían el cobre. Con este modus operandi, se les atribuyen al menos siete robos en Fuenlabrada, San Agustín de Guadalix y Oviedo.

Tras identificar a los sospechosos, la Policía procedió a su detención el 30 de julio. Asimismo, realizaron un registro en una chatarrería de San Fernando de Henares donde se vendía el cobre robado. Los agentes encontraron más de ocho toneladas de cable, escondidas en contenedores y cubiertas con placas de hierro, con un valor de mercado estimado en 20.000 euros. La chatarrería carecía del libro de registro de ventas y se encontraba sancionada, por lo que la responsable del negocio también fue arrestada.

La Policía Nacional recuerda que la colaboración ciudadana es fundamental para esclarecer este tipo de delitos y agradece cualquier información que pueda ayudar en futuras investigaciones.