Detenidas cuatro personas en Alcalá de Henares por un presunto delito de robo con violencia a jóvenes

La Policía Local de Alcalá de Henares detuvo este sábado a cuatro personas acusadas de un presunto delito de robo con violencia contra un grupo de jóvenes en la céntrica plaza de Cervantes.

Según informó el Ayuntamiento en un comunicado, los hechos ocurrieron sobre las 7.00 de la mañana, cuando una patrulla acudió a la llamada de auxilio de tres jóvenes. Estos explicaron que habían sido abordados por cuatro individuos que los amenazaron con una navaja y un cinturón, sustrayéndoles un reloj inteligente.

Gracias a la descripción facilitada por las víctimas, la localización de los sospechosos fue inmediata, ya que todavía se encontraban en las inmediaciones de la plaza. Los agentes procedieron entonces a su detención.

La concejala de Seguridad Ciudadana, Orlena de Miguel, agradeció la rápida actuación policial, destacando «la agilidad, inmediatez y profesionalidad« de los agentes. Además, envió un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, asegurando que el Ayuntamiento no va a tolerar comportamientos delictivos de este tipo.

El consistorio también quiso reconocer la colaboración ciudadana y recordó la importancia de avisar a las autoridades ante cualquier situación sospechosa o delictiva, llamando al teléfono 092.