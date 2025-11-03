Suscribete a
ABC Premium

Detectado un foco de gripe aviar en un pavo real del Retiro

La Comunidad de Madrid ha incluido al término municipal de Madrid en el listado de zonas sobre las que rigen medidas específicas de protección

Detectado un foco de gripe aviar en una explotación de Valdemoro con 450.000 gallinas

Varios pavos reales del parque del Retiro
Varios pavos reales del parque del Retiro Tania Sieira

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Comunidad de Madrid ha informado de que ha incluido al término municipal de Madrid en el listado de zonas sobre las que rigen medidas específicas de protección en relación con la gripe aviar después de detectar un nuevo foco tras un caso ... en un pavo real del parque del Retiro.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app