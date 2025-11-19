Suscribete a
ABC Premium

Destapan tres clínicas ilegales que trataban cáncer de piel y ponían bótox entre insectos y perros

Un dispositivo contra estos locales de la Policía Municipal evidencia el intrusismo y el riesgo para la salud

Operación Intruso: inspeccionadas 45 tiendas de chinos, con 40 cajas de puros, 2.000 juguetes y 8.500 mascarillas incautados

Destapan tres clínicas ilegales que trataban cáncer de piel y ponían bótox entre insectos y perros
Carlos Hidalgo

Carlos Hidalgo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Algunas clínicas de estética y autodenominados salones de belleza son chiringuitos en los que sus dueños se llenan los bolsillos con esta práctica de intrusismo profesional y los clientes se juegan la salud por pagar bastante menos por unos tratamientos que ni siquiera son necesarios. ... Hablamos de tatuajes, micropigmentaciones, inyecciones de bótox, lipoláser e incluso técnicas contra melanomas (tumores malignos que causan el cáncer de piel). Esto y mucho más es lo que se ha encontrado la Policía Municipal de Madrid en un operativo por etapas que ha desmantelado tres locales similares.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app