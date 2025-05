Desmantelan una velada ilegal de boxeo en un gimnasio sin licencia que también ofrece conciertos

Gran sorpresa la que se llevó la Policía Municipal al acudir a un gimnasio de Usera tras una queja vecinal. El pasado 4 de mayo a las 11 de la mañana, los agentes, tras la denuncia por gran acumulación de personas en la calle de Nicolás Usera, a la altura del número 56, acudieron a ver qué ocurría.

La primera irregularidad que detectaron fue que el local, que hace unos meses era apenas un garaje con un almacén, lo ocupaba el gimnasio Vinaboxing, una empresa creada en noviembre de 2024 con apenas 500 euros de capital social. La cuestión es que el establecimiento tiene una licencia para lo que era antes: tienda de molduras.

Sin embargo, lo que se desarrolla ahí es una práctica deportiva, centrada en el pugilismo, tanto el occidental como el muay-thai, originario de Tailandia pero tan de moda en los últimos años también en España. Es más, el negocio lleva meses publicitándose en redes sociales como gimnasio, a pesar de no tener permiso.

Lo más llamativo es que los agentes llegaron en plena velada boxística, con cerca de cien personas dentro. Había dos contendientes y un árbitro en el cuadrilátero. Una infracción muy grave y costosa, pues al no tener licencia, carece de aforo determinado por ley, y tampoco dejaron constancia los agentes en su inspección sobre puertas de emergencia ni extintores, entre otras medidas de seguridad.

La Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (Lepar) de la Comunidad de Madrid es la que regula, por ejemplo, las competiciones deportivas con público o los conciertos. Y en ese lugar se estaba celebrando una pelea con más de 90 asistentes presentes, que fueron desalojados.1

Sin embargo, la Policía Municipal ha constatado que previamente el gimnasio sin licencia ha acogido sobre su ring no solo otras competiciones, sino también conciertos de músicos urbanos, como Aniel Mestre y Kowar.

El dueño del gimnasio argumentó que no había cobrado entrada, que tampoco despachaban alcohol y que tenía una declaración responsable ante el ayuntamiento, pero ese trámite no da vía libre para meter un aforo de personas (entre las que había menores) dentro ni celebrar este tipo de eventos. La licencia, de hace 20 años, es industrial y para la tienda de molduras, no para un gimnasio y, mucho menos, como local de conciertos.

El parte policial ha sido remitido a la Agencia de Actividades (ADA), que determinará qué sanciones, graves y muy grave, se han cometido y el monto legal que deberá abonar el empresario si es multado, como así parece.