Aplazada la venta de las entradas para los conciertos de La Oreja de Van Gogh por los problemas de Amazon

Desmantelada una clínica dental con trabajadores sin titulación y precios por debajo de mercado en Latina

En total han sido detenidos dos falsos odontólogos a los que se les imputan los delitos de intrusismo profesional y contra la salud pública

Gangas de bótox y ácido caducados por TikTok en una clínica ilegal de Coslada

Intervención de la Policía Nacional en una clínica dental ilegal
Intervención de la Policía Nacional en una clínica dental ilegal policía nacional

E. G.

La Policía Nacional ha desmantelado en el distrito de Latina una clínica dental ilegal en la que los trabajadores operaban sin la titulación perceptiva y anunciaban sus servicios en redes sociales, ofreciendo un precio muy por debajo del real de mercado, atrayendo así a ... una gran cantidad de clientes.

Descarga la app