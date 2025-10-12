Desfile Fuerzas Armadas 2025: horario, dónde ver gratis en televisión y online, recorrido y cortes de tráfico en Madrid hoy por el Día de la Hispanidad

Un año más, este 12 de octubre, la capital celebra por todo lo alto el Día de la Hispanidad, Día del Pilar y Día de las Fuerzas Armadas. Una Fiesta Nacional de España. Con el pequeño gran detalle que este año cae el sábado.

Esta fecha conmemora descubrimiento de América en 1492, con la que como se indica desde el Ministerio de Defensa, se estableció «un periodo de proyección lingüística y cultural en América». Durante la jornada, festiva en todas las comunidades autónomas, tendrán lugar el desfile militar, el homenaje a la Bandera Nacional y otros actos tradicionales de esta celebración.

A qué hora empieza el desfile militar por el Día de la Hispanidad

El desfile militar empezará a las 11 horas, una vez las autoridades se hayan desplazado hasta la tribuna real. La multitud que se agolpe podrá disfrutar de la presencia de la Familia Real, junto a las autoridades del gobierno. La parada militar tendrá lugar entre las 11 y las 14 horas del 12 de octubre de 2025. El desfile terrestre se celebrará aproximadamente entre las 12 y las 13:30 horas.

Actos y horarios del 12 de octubre: 11:00 h. Comienzo del Acto Central

Llegada de SS.MM. los Reyes

Honores Militares a SS.MM. Revista

Salto PAPEA

Izado de la Bandera Nacional

Homenaje a los que dieron su vida por España

Pasada de la Formación Mirlo

Desfile aéreo y terrestre

Despedida de SS.MM. los Reyes

Arriado de la Bandera Nacional

¿Qué recorrido tendrá?

El desfile tendrá lugar a lo largo del Paseo del Prado y Paseo de Recoletos. Se iniciará a la altura de la Glorieta del Emperador Carlos V y finalizará su recorrido en la Plaza de Colón.

Recorrido del desfile ministerio de defensa

Cortes de tráfico previstos por el desfile militar en Madrid

Cortes de tráfico en Madrid por el desfile del 12 de octubre Como especifica el Ayuntamiento de Madrid, desde las 7:30 hasta las 14:00 (aproximadamente) se encontrarán cerrados al tráfico totalmente los siguientes viales:

Plaza del Emperador Carlos V.

Paseo del Prado.

Plaza de Cánovas del Castillo.

Plaza de Cibeles.

Paseo de Recoletos.

Plaza de Colón.

Plaza de la Lealtad.

Antonio Maura, desde la Plaza de la Lealtad hasta Alfonso XII.

Ruiz de Alarcón, desde Montalbán hasta Academia.

Felipe IV, desde el Paseo del Prado hasta Moreto.

Alfonso XII, desde el Paseo de la Infanta Isabel hasta Montalbán.

San Germán, desde el Paseo de la Castellana hasta Poeta Joan Maragall.

Plaza de Murillo.

Espalter.

Desde las 7:00 hasta las 15:00 (aproximadamente) se encuentran previstos cortes de tráfico en:

Santa María de la Cabeza desde la Glorieta del Emperador Carlos V hasta Batalla del Salado.

Atocha desde San Eugenio hasta la Glorieta del Emperador Carlos V.

Paseo de la Infanta Isabel, desde la Glorieta de Carlos V hasta Alfonso XII.

Avenida Ciudad de Barcelona, desde el Paseo de la Infanta Isabel hasta Narciso Serra.

Serrano, desde el cruce con Armada Española hasta Marqués de Villamagna.

Génova con dirección hacia la Plaza Colón, desde dicha plaza hasta la intersección con Zurbano.

Lateral del Paseo de la Castellana entre Goya y Ayala.

Armada Española, entre la Plaza de Colón y Serrano.

Goya, entre el Paseo de la Castellana y Serrano.

Hermosilla, entre el Paseo de la Castellana y Serrano.

Ayala, entre el Paseo de la Castellana y Serrano.

Serrano, desde Armada Española hasta Ayala.

Paseo de la Castellana carriles que permiten el giro hacia Alcalá Galiano, esta última calle y Monte Esquinza.

Paseo de la Infanta Isabel.

Paseo de la Castellana desde la Plaza de Colón hasta la Plaza de Emilio Castelar.

Ruiz de Alarcón desde Felipe IV hasta Academia y la terraza frente a la Iglesia de San Jerónimo el Real.

Como complemento de lo anterior, y en función de las necesidades que puedan apreciarse, por parte de los Agentes de la Autoridad se podrá proceder a ampliar los cortes de tráfico indicados.

Se intentará mantener habilitado para el tráfico motorizado en: El acceso a la estación de Atocha por la calle Méndez Álvaro. También se intentará habilitar una ruta de salida para los vehículos desde la citada estación.

La glorieta del monumento a las víctimas del 11M para el acceso a la estación de Atocha, Alfonso XII y avenida Ciudad de Barcelona.

El paso transversal desde General Martínez Campos hacia Serrano y lateral del Paseo de Castellana. Se dejará libre la glorieta y la del Doctor Marañón permitiendo el paso transversal y el acceso al lateral de subida del Paseo de Castellana.

Por debajo del túnel desde avenida Ciudad de Barcelona a las Ronda de Atocha y viceversa.

También pueden verse alterados los aparcamientos de la zona.

Aparcamientos afectados Desde las 7:30 hasta las 15 horas:

Si bien las entradas y/o salidas de los siguientes aparcamientos podrán no verse afectadas, si les repercutirán los cortes de tráfico que se registrarán en los viales próximos:

Distrito Centro:

Aparcamiento mixto. Sánchez Bustillo.

Aparcamiento público. Las Cortes.

Aparcamiento público. Plaza del Rey.

Aparcamiento público. Villa de París.

Aparcamiento mixto. Recoletos.

Distrito Retiro:

Aparcamiento para residentes. Esteban Villegas.

Aparcamiento para residentes. Espalter.

Aparcamiento para residentes. Antonio Maura.

Aparcamiento mixto. Montalbán.

Distrito Salamanca:

Aparcamiento público. Plaza de Colón.

Aparcamiento mixto. Serrano II.

Aparcamiento mixto. Serrano III.

Aparcamiento mixto. Recoletos.

Oferta de Transporte Público

Para atender esta demanda el sistema de transporte público de la Comunidad de Madrid dispone de varias opciones.

Transporte disponible Metro:

Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y ramal.

Estaciones más próximas: Atocha, Estación del Arte, Banco de España, Retiro, Serrano y Colón. También se encuentran en las cercanías las estaciones de Antón Martín, Gran Vía, Callao, Sol, Ópera, Chueca, Velázquez y Alonso Martínez.

Autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT):

Las líneas de autobuses que transitan por las inmediaciones del lugar de celebración del evento son: 001, 002, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 32, 34, 37, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 57, 59, C1, C2, 74, 85, 102, 141, 146, 150, Exprés Aeropuerto, C03 y E1.

Se encontrarán operativas las líneas habituales, excepto las afectadas por los cortes de tráfico durante el desfile militar que son un total de 59 líneas de la red diurna: 001, 002, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 26, 27, 32, 34, 36, 37, 40, 41, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 55, 59, 61, 68, 69, 74, 85, 86, 102, 119, 146, 147, 150, 247, C03, E1 y Exprés Aeropuerto.

También se encuentran afectadas 10 líneas de la red nocturna: N8, N9, N10, N11, N12, N13, N14, N15, N17, N25 y N26.

Se puede consultar la información completa de los desvíos de las líneas de la EMT en su página web.

Cercanías:

La estaciones más próximas al evento son Recoletos y Atocha.

BiciMad:

El día 12 de octubre de 2025 desde las 7 y hasta las 15 horas se encuentra previsto el cierre de las estaciones: 67 (calle de Almadén), 69 (Parque del Retiro-Puerta Ángel Caído) 81 (Cuesta de Claudio Moyano), 86 (Plaza de Cibeles) y 94 (Paseo de Recoletos-Biblioteca Nacional), 104 (Castellana-Hermosilla), 286 (Felipe IV-Museo Nacional del Prado).

Se puede consultar la ubicación de las paradas en el término municipal de Madrid en el siguiente enlace: Mapa BiciMAD.

Taxi:

Las parada de taxi situadas en los aledaños y en el recorrido del desfile quedarán inutilizadas en los horarios de cortes anteriormente mencionados:

Plaza del Emperador Carlos V.

Calle de Atocha.

Plaza de Cánovas del Castillo.

Calle de Felipe IV.

Plaza de la Lealtad.

Paseo del Prado.

Calle de Génova (esquina Plaza de Colón).

Calle de Goya (esquina Plaza de Colón).

Paseo de la Castellana (esquina Hermosilla).

Calle de Hermosilla (esquina Paseo de la Castellana).

Calle de Serrano (esquina Goya).

Calle de Serrano (esquina Hermosilla).

Calle de Serrano (esquina Ayala).

Se puede consultar la ubicación de las paradas de taxi en el término municipal de Madrid en el siguiente enlace: Localiza las paradas de Taxi en el Geoportal del Ayuntamiento de Madrid.

Reservas de estacionamiento de autobuses turísticos y discrecionales (SEA):

Se prevén afecciones durante los horarios de corte a las reservas de estacionamiento de autobuses turísticos y discrecionales localizadas en las siguientes calles:

Plaza de Cánovas del Castillo.

Felipe IV.

Ruiz de Alarcón.

Academia.

Alfonso XII.

Goya.

El Ayuntamiento de Madrid recomienda a la ciudadanía la utilización del transporte público, evitar la circulación por las inmediaciones de las zonas afectadas por cortes y/o restricciones de tráfico y en caso de ser necesaria la utilización del vehículo privado para desplazamientos de largo recorrido utilizar M-30 y M-40.

¿Dónde ver gratis el desfile militar en televisión y online

El Ministerio de Defensa ofrecerá los actos a través de su canal en Youtube y RTVE realizará una cobertura del evento a lo largo de la mañana. Además, podrás seguir el desarrollo de la jornada a través de nuestro directo en ABC.es.