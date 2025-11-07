Suscribete a
El juicio al hermano de Sánchez y Gallardo arrancará el 9 de febrero

Desarticulada una red que introducía droga a través del aeropuerto con 16 detenidos y 5 millones de euros incautados

Los sospechosos están acusados de delitos contra la salud publica, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas y explosivos

Una mafia china secuestra a un cocinero y su familia: maniatado y vendado en el maletero del coche

La Policía Nacional, durante la operación.
La Policía Nacional, durante la operación. Policía Nacional

EP

Agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera han desarticulado una organización dedicada a introducir droga en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con falsos viajeros deteniendo a dieciséis personas que ocupaban varios puestos dentro del grupo ... criminal, además de incautar cinco millones de euros.

