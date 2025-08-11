Desalojadas un centenar de personas de un hotel por un incendio en una nave en Getafe

Un incendio declarado en una nave industrial situada en el Camino del Canalizo, cerca de la A-4 en Getafe, ha obligado a desalojar de manera preventiva durante la madrugada a un centenar de personas que se alojaban en el Gran Hotel Los Ángeles, ubicado justo detrás del lugar afectado.

El fuego se detectó sobre las 5:15 horas en una nave que contenía grúas y maquinaria pesada. Un total de 19 dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid se han desplazado al lugar para colaborar en las tareas de extinción del incendio, que ha provocado el colapso de la nave industrial y ha generado una gran cantidad de humo.

Debido a la intensidad del humo, las autoridades decidieron evacuar el hotel para garantizar la seguridad de sus ocupantes. Afortunadamente, ningún desalojado requirió atención médica, según confirmó el SUMMA 112, que mantuvo un dispositivo preventivo en la zona.

A primera hora de la mañana, los bomberos lograron controlar el incendio, aunque, en estos momentos, permanecen en el lugar para realizar labores de enfriamiento y evitar posibles rebrotes. Varias grúas y maquinaria quedaron completamente calcinadas, pero se logró evitar que el fuego se extendiera más allá de la nave afectada.

🚒 19 dotaciones de #BomberosCM han evitado que el incendio industrial de #Getafe afectara a un complejo hotelero cercano.



Como medida preventiva el hotel ha sido evacuado. Sin heridos ni afectados.



Siguen los trabajos de enfriamiento y remate de la nave afectada por el fuego. pic.twitter.com/rZYC8B0aHA — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) August 11, 2025

Las causas del incendio están siendo investigadas mientras se mantiene la vigilancia para asegurar la estabilidad del área.

Se trata del tercer incendio que sucede en una nave industrial de Getafe en una semana, después de que el pasado lunes se incendiara un tráiler de mercancías peligrosas junto a otra nave industrial; y el jueves ardiera una nave de paquetería en el Polígono de Los Ángeles.

