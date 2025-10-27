Denuncian «una brutal agresión» a dos funcionarios en los calabozos de los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid

La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) ha denunciado «una brutal agresión» por parte de un detenido a dos funcionarios en los calabozos de los juzgados de instrucción de Plaza de Castilla.

Los hechos tuvieron lugar el pasado viernes: un interno protagonizó un ... grave altercado lesionando a dos funcionarios de Plaza Castilla. Una de las heridas presenta lesiones todavía sin determinar. La agresión se produjo tras negarse a entrar en la celda una vez había prestado declaración ante el juez. Según el sindicato, los hechos han sido de «una violencia extrema, lanzando a la compañera por los aires, impactando contra un banco».

Según señala el sindicato, se trata de una situación que ocurre «diariamente» en los calabozos de Plaza Castilla. Así, han denunciado que la situación se produce por «la falta de medios y la inseguridad vivida en el desempeño de sus funciones por parte de los funcionarios de vigilancia». En ese punto ha añadido que los trabajadores «conviven todos los turnos de trabajo con una media de 100 detenidos sin seguridad jurídica ni personal». Noticia Relacionada Investigados dos menores por provocar un accidente al arrojar piedras a una carretera de Palencia ABC Un vehículo sufrió daños materiales de consideración cuando circulaba por una vía cercana a la localidad palentina de Villarrodrigo de la Vega Por ello, se ha solicitado en muchas ocasiones que quien debe hacerse cargo de los Juzgados sea la Policía Nacional, ya que su no condición de agente de autoridad nos impide desarrollar funciones esenciales para mantener la seguridad en ese departamento. «No obstante, valoramos de manera extraordinaria la labor de nuestros compañeros. Es admirable la demostración diaria de profesionalidad y dedicación en un medio tan hostil», señalan. APFP ha reclamado al Ministerio del Interior el reconocimiento de los trabajadores penitenciarios como agentes de la autoridad. También que la profesión sea reconocida como de riesgo y la adecuación de los medios coercitivos al siglo XXI con la aprobación de pistolas taser. Por último, un incremento de las plantillas para ajustarlas a las necesidades reales de los centros penitenciarios para minorar las agresiones que padecen los trabajadores penitenciarios.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión