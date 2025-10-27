Suscribete a
Denuncian «una brutal agresión» a dos funcionarios en los calabozos de los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid

Los hechos tuvieron lugar tras negarse el detenido a entrar en la sala tras haber declarado ante el juez; una de las personas heridas presenta lesiones aún sin determinar

Imagen de archivo de los Juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid.
Imagen de archivo de los Juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid. Tania Sieira

EP / ABC

La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) ha denunciado «una brutal agresión» por parte de un detenido a dos funcionarios en los calabozos de los juzgados de instrucción de Plaza de Castilla.

Los hechos tuvieron lugar el pasado viernes: un interno protagonizó un ... grave altercado lesionando a dos funcionarios de Plaza Castilla. Una de las heridas presenta lesiones todavía sin determinar. La agresión se produjo tras negarse a entrar en la celda una vez había prestado declaración ante el juez. Según el sindicato, los hechos han sido de «una violencia extrema, lanzando a la compañera por los aires, impactando contra un banco».

