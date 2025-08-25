Una denuncia vecinal destapa una guardería de perros sin licencia ni cuidados

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han inspeccionado una guardería canina en el distrito de Hortaleza que operaba sin licencia para ello y donde se localizó a varios perros con carencia de cuidados básicos.

La intervención ha sido llevada a cabo por agentes de Medio Ambiente, con la colaboración de efectivos de la Comisaría Integral de ese distrito, tras recibir denuncias por parte de los vecinos.

Durante la inspección, que tuvo lugar el pasado 18 de agosto, los efectivos policiales comprobaron que la guardería canina carecía de la documentación reglamentaria para la actividad que desarrollaba.

Además, en su interior comprobaron que había animales que carecían de las condiciones básicas de higiene y cuidado, algunos de ellos en condiciones deplorables, según han informado a EP fuentes del Cuerpo policial.

Según ha podido saber ABC, el establecimiento acumulaba, al menos, una quincena de denuncias, tanto por maltrato como por desaparición de animales, incluso. La sanción en este caso puede ser leve, con una multa de 5.000 euros, aunque, si se comprueban más deficiencias, el montante podría duplicarse.

Una familia que se fue de vacaciones dejó a su perro con la cuidadora, en un piso, y sospechan que ella lo mató. Y no parece que el asunto fuera el único, porque varios clientes también la han denunciado por situaciones similares o por maltrato. Algunos han visto cómo la sospechosa convivía con hasta nueve animales en la vivienda, en unas condiciones deplorables.