Dellafuente, Amaia, Israel Fernández y Yerai Cortés protagonizan un concierto sorpresa en Sol

Se trata de un evento gratuito y abierto al público que promete congregar a cientos de seguidores

La NFL pone a prueba el escudo acústico del Bernabéu contra el ruido

La cantante Amaia durante un concierto en el Palacio de Vistalegre
E. G.

La Puerta del Sol se convertirá este miércoles, 19 de noviembre, en el escenario de El Encuentro, un acto organizado por Apple para rendir homenaje a la cultura y la creatividad. La compañía ha reunido por primera vez a cuatro referentes de la música ... actual (Dellafuente, Amaia, Israel Fernández y Yerai Cortés) en un evento gratuito y abierto al público que promete congregar a cientos de seguidores en el corazón de la capital.

