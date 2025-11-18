Dellafuente, Amaia, Israel Fernández y Yerai Cortés protagonizan un concierto sorpresa en Sol

La Puerta del Sol se convertirá este miércoles, 19 de noviembre, en el escenario de El Encuentro, un acto organizado por Apple para rendir homenaje a la cultura y la creatividad. La compañía ha reunido por primera vez a cuatro referentes de la música ... actual (Dellafuente, Amaia, Israel Fernández y Yerai Cortés) en un evento gratuito y abierto al público que promete congregar a cientos de seguidores en el corazón de la capital.

La cita, que dará comienzo a las 20.00 horas, contará con actuaciones y colaboraciones inéditas entre los artistas, representantes de géneros que van desde el flamenco y la música urbana hasta el pop contemporáneo, un homenaje a la diversidad cultural del país y una invitación a disfrutar de una velada única al aire libre.

La entrada será gratuita hasta completar aforo, por lo que se espera una destacada afluencia de público tanto local como visitante. Con este evento, Apple refuerza su vínculo con la escena creativa española y apuesta por convertir uno de los puntos más emblemáticos de Madrid en un espacio de celebración cultural.