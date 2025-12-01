Suscribete a
El delegado del Gobierno promete un nuevo cuartel en Torrelaguna, tras desalojarse el antiguo por riesgo estructural

El nuevo edificio se construirá en una parcela que ofreció el ayuntamiento cuando se le pidió en 2019, sin que hubiera ningún avance desde entonces

Reunión del delegado con los alcaldes de la Sierra Norte
Mariano Calleja

Madrid

La unión hace la fuerza. Eso debieron de pensar los ocho alcaldes de la Sierra Norte de Madrid, con el de Torrelaguna, Víctor Gutiérrez, a la cabeza, cuando pidieron una reunión con el delegado del Gobierno ante la grave situación de la casa cuartel de ... ese municipio y de las ocho familias que vivían en él. El encuentro se ha producido este lunes y ha sido productivo: el delegado se ha comprometido a construir un nuevo cuartel para la Guardia Civil en Torrelaguna que sustituya al antiguo, en el Palacio Salinas, del siglo XVI, que fue desalojado por motivos de seguridad por riesgo estructural.

