El delegado del Gobierno promete un nuevo cuartel en Torrelaguna, tras desalojarse el antiguo por riesgo estructural

La unión hace la fuerza. Eso debieron de pensar los ocho alcaldes de la Sierra Norte de Madrid, con el de Torrelaguna, Víctor Gutiérrez, a la cabeza, cuando pidieron una reunión con el delegado del Gobierno ante la grave situación de la casa cuartel de ... ese municipio y de las ocho familias que vivían en él. El encuentro se ha producido este lunes y ha sido productivo: el delegado se ha comprometido a construir un nuevo cuartel para la Guardia Civil en Torrelaguna que sustituya al antiguo, en el Palacio Salinas, del siglo XVI, que fue desalojado por motivos de seguridad por riesgo estructural.

Así lo ha anunciado el delegado, Francisco Martín, tras la reunión mantenida en la Delegación del Gobierno junto a los alcaldes de Torrelaguna, Cabanillas de la Sierra, Torremocha del Jarama, La Cabrera, El Berrueco, Patones, Venturada y Redueña.

El encuentro con los alcaldes ha sido «muy provechoso» y «constructivo», según el delegado. El nuevo cuartel se ubicará en el mismo término municipal de Torrelaguna, en la parcela donde el Ayuntamiento ya realizó una propuesta cuando se le pidió en 2019. Desde entonces la Delegación no había movido ficha. Ahora, seis años después, ha pedido que se actualice ese proyecto y se analizará su viabilidad.

El delegado no ha perdido la oportunidad de criticar a la Comunidad de Madrid y ha señalado que esta demanda de los municipios de la Sierra «se venía haciendo desde hace tiempo» y el Gobierno autonómico debería «participar» en esta inversión «como hacen otras diputaciones provinciales y otras comunidades uniprovinciales».

Durante el anuncio de este nuevo cuartel, el delegado ha estado acompañado del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Caros de Miguel, pero no de los alcaldes.

El alcalde de Torrelaguna había denunciado la inacción de la Delegación de Gobierno. En una visita tras llegar a la Alcaldía en 2023, mostró al delegado la parcela de 3.000 metros que se solicitó al Ayuntamiento de Torrelaguna en el año 2019 para la construcción de un nuevo cuartel. «Desde aquel movimiento inicial no se ha producido ningún avance», ha subrayado.

«Tanto por falta de interés de la Delegación y del Ministerio del Interior, como por la propia expectativa de los guardias civiles, la posibilidad de este nuevo enclave se había reducido prácticamente a cero. Aun así, lo mostramos y lo reclamamos», ha avisado el alcalde.