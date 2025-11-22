Delegación anuncia sanciones por las proclamas «antidemocráticas y racistas» en la marcha del 20-N

La Delegación del Gobierno en Madrid anunció ayer la incoación de sanciones ante las proclamas «racistas y antidemocráticas» vertidas el viernes durante la marcha de Falange por las calles de Madrid bajo el lema 'Contra el genocidio del 78: en defensa de nuestra nación y ... de nuestro pueblo'.

A lo largo del recorrido los manifestantes realizaron el saludo fascista, portaron banderas preconstitucionales y corearon cánticos ensalzando la figura del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, además de otras consignas como «esta es la juventud de España»; «patria, justicia y revolución»; «Arriba España» o «unidad nacional». Y una vez al paso por la sede del PSOE, profirieron gritos como «no es una sede, es un puticlub» y «Pedro Sánchez, hijo de puta», entre otros.

El estudio de posibles multas a los organizadores llega al amparo del artículo 10 de la Ley de Memoria Democrática, que prohíbe y sanciona los actos y expresiones que ensalcen la dictadura o inciten al odio. Asimismo, se están analizando las responsabilidades que pudieran derivarse conforme al Código Penal, en particular por posibles delitos de odio o amenazas, dando traslado de los hechos a las autoridades competentes si procede.

Según apuntan fuentes de este departamento, se trata de mensajes de «extrema gravedad», «abiertamente racistas y antidemocráticos» y que incluyeron «amenazas de muerte». Cabe recordar que la manifestación fue inicialmente prohibida por la propia Delegación del Gobierno en Madrid, pero tras el recurso interpuesto por Falange, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) terminó autorizándola el viernes.

Una marcha que reunió a cientos de personas (unas 700, según la delegación). La concentración se inició a las 21.00 horas en las inmediaciones de la calle Génova, 24, cerca de la sede del PP