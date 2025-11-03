Suscribete a
Revés judicial a los sindicatos que busquen subvenciones de las ONG

Una sentencia desestima el recurso de CC.OO. contra el cambio en las bases de las ayudas en Madrid

Uno de los almacenes del Banco de Alimentos, en Alcalá de Henares /
Sara Medialdea

¿Tiene un sindicato derecho a recibir subvenciones destinadas al tercer sector? ¿O estas deben centrarse en ONG y otras entidades sin ánimo de lucro especializadas en su actividad en la ayuda social? Este es el dilema al que se enfrentaron los responsables de la ... Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de Madrid años atrás, y que respondieron cambiando las bases de la solicitud de esas subvenciones y dejando fuera a las organizaciones sindicales. CC.OO. recurrió el cambio y ahora el Supremo da la razón a la Comunidad en una sentencia que ya es firme.

