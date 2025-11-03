Revés judicial a los sindicatos que busquen subvenciones de las ONG

¿Tiene un sindicato derecho a recibir subvenciones destinadas al tercer sector? ¿O estas deben centrarse en ONG y otras entidades sin ánimo de lucro especializadas en su actividad en la ayuda social? Este es el dilema al que se enfrentaron los responsables de la ... Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de Madrid años atrás, y que respondieron cambiando las bases de la solicitud de esas subvenciones y dejando fuera a las organizaciones sindicales. CC.OO. recurrió el cambio y ahora el Supremo da la razón a la Comunidad en una sentencia que ya es firme.

El fallo se refiere al recurso que presentó CC.OO. contra la modificación de las bases para solicitar las ayudas del 0,7% del IRPF en el año 2022 en la Comunidad de Madrid. Fuentes de la Consejería de Familia, que dirige Ana Dávila, explican a ABC que la modificación se llevó a cabo porque en 2021, el área comenzó a agrupar convocatorias de subvenciones, con la idea de simplificar la tramitación y que no hubiera tantas convocatorias distintas. Entre ellas, vieron las del 0,7%, las más conocidas en el tercer sector. Pero había otras, entre ellas una convocatoria de subvenciones «a proyectos ejecutados por entidades sin fin de lucro dirigidas a población vulnerable de la Comunidad de Madrid». Decidieron integrarlas en las del 0,7 por el parecido en sus fines.

Comprobaron que el sindicato Comisiones Obreras acudía a esta convocatoria, y es algo que les pareció «poco razonable»; entonces fue cuando cambiaron las bases de la convocatoria, de manera que no pudieran optar a las mismas ni entidades de partidos políticos ni de universidades, empresas o sindicatos. CC.OO. recurrió la modificación.

Una primera sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ha pronunciado contra el recurso interpuesto por el sindicato. En sus argumentos, los demandantes pedían la nulidad del acuerdo que aprobó modificar las bases de las ayudas porque a su juicio contravenían los artículos 14 y 9.2 de la Constitución -relativos a la igualdad ante la ley y a evitar la discriminación y promover una igualdad real y efectiva-.

Desde Comisiones Obreras entendían, recoge la sentencia, que cumplían todos los requisitos para entrar en el ámbito de la subvención, y consideraban que su exclusión no estaba suficientemente motivada y producía una desigualdad de trato con el resto de las entidades.

Existe un antecedente: una sentencia del Tribunal Supremo de 2014 también a demanda sindical -entre otras organizaciones, de CC.OO.-, contra las bases de la administración general en este mismo tema de las subvenciones del 0,7% del IRPF. Ese fallo recogía que porque las organizaciones sindicales «en los ejercicios anteriores hubieran sido beneficiarios de las ayudas, no implica que sean titulares de un derecho adquirido a mantener tal condición».

Más aún, este fallo del Supremo señalaba que lo que se había producido era «un cambio normativo en el que se opta por perfilar quiénes pueden ser beneficiarios de ayudas». Y rechazaba también la posibilidad de que hubiera discriminación porque «más bien son los sindicatos quienes concurren en unas actividades en las que otras organizaciones y entidades tienen su actividad propia». Al TSJM en su fallo reciente sobre la cuestión, en referencia al cambio normativo en Madrid, le parece que todos estos argumentos que esgrimió en 2014 el Supremo son «plenamente aplicables» al caso.

Por eso, desestimó íntegramente el recurso, dejando la vía abierta a un recurso de casación posterior ante el Supremo. Recurso que se presentó y este Tribunal inadmitió a trámite, dando firmeza a la resolución que rechaza el recurso de CC.OO.

Tras el fallo judicial, la Consejería de Familia, Juventud y Políticas Sociales se plantea ya modificar otras bases reguladoras con este mismo fin. Aunque las cuantías de las que se beneficiaba el sindicato por esta vía no eran muy altas -al año, unos 12.000 euros en las destinadas a población vulnerable y unos 22.000 en otras vinculadas a la renta mínima de inserción regional, calculan- recuerdan que los sindicatos tienen otras vías de ayuda económica desde otras consejerías para sus acciones de formación.

Las subvenciones del 0,7% del IRPF para el tercer sector alcanzan los 58.424.234,99 euros para este año 2025.

La modificación de las bases reguladoras de las ayudas que introdujeron los responsables de la Consejería de Familia es muy similar a la que aparece en las bases de la convocatoria de este mismo año para las ayudas al 0,7% que otorga el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo: en estas se lee que «no se entenderán incluidas dentro de la tipología de entidades del Tercer Sector de Acción Social los organismos o entidades públicas adscritos o vinculados a una Administración Pública, las universidades, los partidos políticos, los colegios profesionales, las cámaras oficiales de comercio, industria y navegación, las sociedades civiles, las organizaciones empresariales y los sindicatos, y otras entidades con análogos fines específicos y naturaleza que los citados anteriormente».