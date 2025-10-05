Suscribete a
ABC Premium

David Arnoff: «No conecté con The Police, pero es que ellos tampoco se llevaban bien»

El emblemático fotógrafo del punk-rock inaugura su primera exposición en Madrid el próximo martes

Sting, demandado por sus compañeros de The Police por impago de 'royalties'

El fotógrafo David Arnoff
El fotógrafo David Arnoff mikio
Nacho Serrano

Nacho Serrano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

A David Arnoff le pasó una de esas cosas milagrosas que siempre tienen desenlace insospechado, a las que llaman 'estar en el sitio adecuado en el momento adecuado'. En su caso fue la escena punk de Los Ángeles a mediados de los setenta, ... donde su personalidad encontró el caldo de cultivo perfecto para expresarse artísticamente.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app