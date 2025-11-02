Suscribete a
ABC Premium

Dante Spinetta: «Cuando empecé, 'rap' casi era una mala palabra en Argentina»

El hijo del legendario Luis Alberto Spinetta visita el Festival de Jazz de Madrid el 5 de noviembre

Luis Alberto Spinetta, un mito del rock argentino

Dante Spinetta
Dante Spinetta abc
Nacho Serrano

Nacho Serrano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Dante Spinetta, uno de los artistas más innovadores y carismáticos de la música latinoamericana, hijo del legendario Luis Alberto Spinetta, vuelve a España con una gira que pasará por Madrid (5 de noviembre, Sala Villanos – Festival de Jazz de Madrid), Valencia (6 de ... noviembre, Sala Jerusalem), Málaga (7 de noviembre, Sala Roka), Mallorca (9 de noviembre, Sala Es Gremi) y Barcelona (10 de noviembre, Sala Apolo).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app