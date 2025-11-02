Dante Spinetta: «Cuando empecé, 'rap' casi era una mala palabra en Argentina»

Dante Spinetta, uno de los artistas más innovadores y carismáticos de la música latinoamericana, hijo del legendario Luis Alberto Spinetta, vuelve a España con una gira que pasará por Madrid (5 de noviembre, Sala Villanos – Festival de Jazz de Madrid), Valencia (6 de ... noviembre, Sala Jerusalem), Málaga (7 de noviembre, Sala Roka), Mallorca (9 de noviembre, Sala Es Gremi) y Barcelona (10 de noviembre, Sala Apolo).

«Madrid se ha convertido en una de mis ciudades favoritas en el mundo», dice sobre su primera escala de esta gira. «Realmente me hace sentir como en casa, es un lugar y una cultura con una 'vibra' fantástica, el año pasado tocamos en el Café Berlín y estuvo increíble. Esta vez vamos a ir a ´funkear' al Festival de Jazz con toda la banda, poniendo el alma».

Su paso por nuestro país será su última parada antes del lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico de larga duración que verá la luz en los próximos meses y del que ya presentó 'Starlight' como adelanto. Además, 2025 ha marcado también el regreso de Illya Kuryaki & The Valderramas, el mítico dúo que formó junto a Emmanuel Horvilleur y que rompió moldes en la escena musical de los 90 y los 2000, allanando el terreno para la siguiente generación de música urbana.

«Para mí es un es un orgullo ser parte de la genética de la música urbana en Latinoamérica», asegura Dante. «Cuando arrancamos con Ilya Kuryaki en el año 91 éramos muy jóvenes y el término 'rap' casi era una mala palabra en Argentina. Tiramos muchas puertas abajo y después también abrimos ese camino también para el funk y a la mezcla, el mestizaje en la música. Una de las de las cosas que dejó el proyecto fue la energía de libertad».

Testigo privilegiado del crecimiento de la música latina en este siglo hasta el dominio del mercado internacional, Spinetta asegura que «sabía que esto iba a pasar» antes o después. «En el fondo es algo natural, porque el poder de la música latina es muy grande. Era cuestión de tiempo que la música en español y la cultura latina y la cultura hispana cruzara todas las fronteras y conectara con el espíritu del resto de culturas del mundo».

Dante llegó a tocar con su padre en conciertos como 'Spinetta y las Bandas Eternas', el histórico concierto que dio el 4 de diciembre de 2009 (dos años antes de morir) en el Estadio José Amalfitani de Vélez para celebrar sus 40 años de carrera, y también ha hecho colaboraciones de altura con artistas como Residente, Natalia Lafourcade, Tory Touch, Adrián Dargelos de Babasónicos o Ca7riel (del dúo de moda, Ca7riel & Paco Amoroso), pero si hay una que recuerde con especial cariño es la que hizo con el titán Stevie Wonder, cuando se subió a rapear con él en Buenos Aires en 2013, «¡una de las bendiciones más grandes que se puede tener!», exclama orgulloso.

Por eso, a pesar de su juventud, Dante puede opinar con cierta autoridad sobre la industria discográfica actual y la moda de las colaboraciones. «Ahora hay demasiadas que se hacen solo por plata y por números, y eso me deprime. Creo que que la música tiene un valor que es importante mantener, y ahora hay demasiados 'productos', gente que no tiene nada que decir, que está nada más que detrás del billete. Se les nota en la cara. El arte en general es nutrición espiritual, es alimento para el alma, y si todo se convierte en plata, en dinero, se convierte en algo falso. Y yo nunca hablaré bien de lo que no tiene verdad».