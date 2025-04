Dani de Morón: «Sabicas demostró que no hace falta estar en contacto con una tierra flamenca para seguir siendo flamenco»

La figura del genial e innovador guitarrista Sabicas preside la segunda edición del Festival de la Guitarra Flamenca de la Comunidad de Madrid, que se está celebrando en Teatros del Canal hasta el próximo domingo. Tras la celebración de varias mesas redondas en torno ... al artista navarro y la apertura de la ronda de conciertos a cargo del sevillano Paco Jarana, este viernes será el turno de Dani de Morón (a quien seguirán Manuel de Valencia el sábado y David de Arahal el domingo), uno de los guitarristas flamencos más laureados de las últimas décadas, Giraldillo en la Bienal de Sevilla en 2012, y que despegó definitivamente después de que reparara en sus virtuosas cualidades el maestro Paco de Lucía, a quien acompañó en la gira de 'Cositas Buenas'.

Forjado en el acompañamiento al baile en la academia de la maestra trianera Matilde Coral y al cante junto a los más importantes cantaores/as y bailaores/as del actual panorama flamenco, ha sido acompañante habitual de artistas de la talla de José Mercé, Antonio Canales, Manuela Carrasco, Joaquín Grilo, Arcángel o Concha Buika. Son constantes en su evolución como artista la inquietud, el encuentro y trasvase con otros sonidos e instrumentos propios de músicas más allá del flamenco, especialmente el jazz. Su producción discográfica incluye los álbumes 'Cambio de sentido' (2012), 'El sonido de mi libertad' (2015), '21' (2018) y 'Creer para ver' (2020). En 2022 presentó en el Festival de Nimes 'Carte blanche', en formato de concierto en solitario, y en 2024 su quinto álbum de estudio, 'Empatía'.

En su concierto del Festival de la Guitarra, Dani de Morón estará acompañado por la sevillana La Tremendita al cante y por la granadina Patricia Guerrero al baile.

¿Cómo valora la iniciativa del Festival de la Guitarra de Madrid?

Siempre es bueno que se le dedique tiempo a la guitarra, y si es en Madrid, más todavía, con esa programación tan amplia que tiene. Si ahora sumamos la Bienal, pues aún más todavía. Siempre es bonito que cuenten con uno para estos homenajes a la guitarra, que está muy bien vista en todos los festivales, pero pocas veces se le da la importancia que tiene en este festival que celebra su segunda edición. ¡Larga vida!

¿Cómo descubrió la música de Sabicas?

Mi primer profesor en Morón era alumno de un guitarrista que se llamaba Manolo Morilla, que era contemporáneo de Diego del Gastor. Tocaba cosas de Diego, y era seguidor de Mario Escudero, del Niño Ricardo y sobre todo de Sabicas. Tenía muchas obras del maestro de Pamplona y me las enseñó cuando yo tenía trece o catorce años. Inconscientemente aprendí de eso sin saber el valor artístico que tenía, y sin saber lo que iba a significar en mi carrera. Que este festival esté dedicado a él es un plus para participar con más alegría si cabe.

¿Cuáles diría que fueron las principales aportaciones de Sabicas a la guitarra?

Lo principal, más allá de lo que se ve, de esa técnica y esa limpieza, lo que aportó fue innovaciones en las estructuras de la guitarra flamenca de concierto. Cogió el testigo de Ramón Montoya, y junto a Niño Ricardo impulsó esa forma de estructurar el toque. Es fascinante cómo llevó su arte fuera de España, en una época en la que debía ser complicado desconectarte de tu tierra. Más allá del sonido, la estructura es lo que define la innovación de Sabicas. Pero era brillante en todos los sentidos.

¿Qué es lo que más le fascina de su recorrido vital?

Que por desgracia tuviera que irse de España, y vérselas con otro idioma. Es increíble cómo no perdió la raíz a pesar d estar tan lejos. Y demostró que no hace falta estar en contacto permanente con una tierra flamenca para ser flamenco. No sólo no perdió un ápice, sino que ganó en flamencura.

¿Cómo va a plantear su actuación en este festival?

Alternando. No voy a hacer lo típico de un primer bloque solista y luego dejar entrar a los invitados de cante y baile, en este caso voy a intercalar sus intervenciones. Los que me hayan visto en otras ocasiones saben que no voy de menos a más, sino que empiezo bien arriba. Me gusta que sea más dinámico, más divertido.

¿Qué planes de grabación o de conciertos tiene para el resto del año?

Tengo entre manos la tercera entrega del proyecto 'Life Sketching', que llegará hasta el número seis. El próximo saldrá dentro de un mes más o menos, y aparte tengo en mente un disco de flamenco más tradicional, que de aquí a final de año lo tendré publicado, o al menos ya armado del todo.