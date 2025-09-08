Cuatro detenidos por forzar con una radial el narcolocal en el que apuñalaron ayer a un joven en Leganés

La Policía Nacional, con algunos de los detenidos, a las puertas del local

Apenas 24 horas después de que un joven marroquí fuera acuchillado el domingo a las puertas de un narcolocal en Leganés, la Policía Nacional se ha visto obligada a intervenir en el mismo inmueble después de que varias personas tratasen de forzar el acceso con una radial. Los hechos han tenido lugar a eso de las 6 de la tarde, cuando el tremendo ruido ha sorprendido de nuevo al vecindario de Los Santos, una zona céntrica del municipio castigada por el trapicheo de drogas y las reyertas.

A su llegada, los agentes han interceptado a cuatro individuos, tres hombres y una mujer, que han sido detenidos acusados en un primer momento de un delito de coacciones. Los malhechores han roto incluso el precinto policial, colocado el día anterior tras el citado ataque, con el objetivo de entrar a robar u okupar el espacio, según apuntan las primeras pesquisas.

Este periódico ha podido saber de primera mano que una de las arrestadas era asidua al narcolocal, por lo que tampoco se descarta que los intrusos tratasen de reactivar el punto de venta. Mientras tanto, la investigación para dar caza a los autores del apuñalamiento sigue su curso, a la espera de recopilar el testimonio de todos los presentes y analizar el visionado de las cámaras cercanas.

La problemática en el enclave es tal, que desde la Policía Nacional se ha dado orden de intensificar el patrullaje, como ya ocurriera en anteriores estallidos de violencia. Mientras tanto, el temor se extiende en un vecindario que pide a las autoridades adoptar medidas más contundentes para poner fin a la delicada situación.