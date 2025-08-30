Cuatro citas para cerrar la temporada de festivales en Madrid

Aunque ya se da por terminada la temporada de festivales veraniegos, Madrid es de las regiones que más se resiste a echar la persiana de los grandes macroconciertos al aire libre, y cuando hemos vuelto todos de las vacaciones siempre tiene preparado un despliegue ... de citas musicales para todos los gustos.

El segundo fin de semana de septiembre incluso tendremos donde elegir. Por un lado, Fuenlabrada propone tres noches de conciertos para todos los públicos en el Auditorio Joaquín Sabina: 'Noche Rock', 'Noche Joven' y 'Yo fui a EGB', dos de ellas con acceso gratuito, y cada una con un enfoque temático. El jueves 11 será el turno de las guitarras, los riffs potentes y las voces que han marcado época, en una jornada con tres nombres imprescindibles del metal y el rock: los alemanes Rage, con décadas de trayectoria a sus espaldas; Leo Jiménez, referente absoluto de la escena estatal; Iron Savior, maestros del heavy metal europeo; y Sákata, banda de metal de Fuenlabrada con más de 20 años de trayectoria. Una cita imperdible para el público rockero que se completa con las sesiones de DJ de Rafa Basa, periodista madrileño y eminencia del metal en España que ejercerá de presentador de la velada, y de DJ Wolf-a, que dispara hits de manera implacable.

El viernes 12, el auditorio se convierte en el escenario de la nueva escena urbana con propuestas que representan el presente y el futuro del género: Recycled J, uno de los artistas más versátiles y queridos por el público joven; Las Ninyas del Corro, que con su rap afilado y combativo están marcando una nueva narrativa generacional; y la fusión urbana con alma de Selekto & Susana Montaña. Será otra jornada de acceso libre que pondrá el foco en los sonidos más actuales y que se prolongará hasta la madrugada con sesiones de DJs.

El sábado 13 llegará el plato fuerte del fin de semana con 'Yo fui a EGB: El Fiestón', un evento que aterriza en Fuenlabrada con un cartel explosivo repleto de nombres que hicieron historia en los años 80 y 90, en una noche pensada para cantar, reír y bailar sin complejos. Boney M., Locomía, Rebeca, Ku Minerva, Whigfield y Chimo Bayo, con Leticia Sabater como presentadora, harán del Auditorio Joaquín Sabina una auténtica máquina del tiempo para revivir los mejores recuerdos de una generación. Todo ello con un ambiente renovado, divertido y descaradamente fresco en una noche donde la nostalgia se convierte en puro espectáculo y donde no faltarán DJs para alargar la fiesta hasta el último tema. Las entradas cuestan 10 euros para enpadronados en la localidad, 20 para el resto de asistentes.

La otra propuesta para los días 12 y 13 es el Monasterio Festival, que se celebrará en el Monasterio de Pelayos de la Presa. La primera jornada contará con Mateo Falgas, Ana Sánchez-Cano, Justo Lera, Mara Laín, José El Gato, Muerdo, pablopablo, kiut, La Vida de Jaime y Sam Gold; y la segunda, con Pablo Torti, Cutre y Medio Mal, Luismi Partera, Alejandra de Castro, Ran Son, Juan Espiga, Emilia y Pablo, Niño de Elche, Ombligo, Naked Family, Palber y Mr. Piro.

Además de los conciertos, Monasterio Festival incluirá otras actividades. La artista Alejandra de Castro presentará dos piezas propias de danza, adaptadas a distintos espacios del monasterio. Las creadoras María Orovio y el colectivo C Factoría intervendrán el espacio a través de la pintura, y a revista literaria y plataforma creativa Pájaro Azul liderará varios talleres vinculados a la literatura y las artes visuales. Por último, el sábado, la familia de Óscar Trujillo (fundador del festival, ligada históricamente a la hostelería) ofrecerá una comida popular cocinando recetas tradicionales para el público asistente.

Un festival que ya es un clásico de la rentrée madrileña es El Jardín de las Delicias, cuya sexta edición dará inicio el viernes 19 en el Campo de Rugby Cantarranas de Ciudad Universitaria con Melendi, Mikel Izal, Pignoise, Nena Daconte, Tu Otra Bonita, Hermanos Martínez y Depol harán vibrar al público en el Escenario Endesa. El sábado 20, el protagonismo recaerá sobre Dani Fernández, Álvaro de Luna, Siloé, Pole, Paula Mattheus, Íñigo Quintero y Hey Kid.

El Escenario Bosque será el lugar para descubrir a los artistas del mañana como Paul Alone, Lemot, Lafama, Éxtasis, Michael Foster Yacaré, Bely Basarte, Meler, Candela Gómez, Daniel Sabater, Extraños Pasajeros, La Última Copa y Lola Tuduri. Además, habrá DJ sets para dar y tomar en un entorno de fantasía diseñado por el artista conceptual Pablo Méndez Performances.

Por último, también habrá una opción 'indoor' con el CaixaBank Madrid Live Experience, que celebrará su quinta edición en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío entre el 24 y el 29 de septiembre. Abrirán el cartel Crystal Fighters, y el día 25 el festival recibirá a una dupla de cantautores de primera categoría: Pedro Guerra & Javier Ruibal. Les seguirán Las Migas (día 26), Pica-Pica (27), Fetén Fetén (28 por la mañana), Marlon (28 por la noche), Coque Malla (29) y Kiki Morente (30).