Suscribete a
ABC Premium

Cuatro altares para vivir en Madrid el Día de Muertos mexicano

El ayuntamiento, en colaboración con la Casa de México, se suma a la celebración

Uno de los cuatro altares de muertos dispuestos en espacios municipales
Uno de los cuatro altares de muertos dispuestos en espacios municipales ayuntamiento
Isabel Gutiérrez Rico

Isabel Gutiérrez Rico

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Una manera de entender, desde Madrid, el Día de Muertos de México es leer a Octavio Paz en 'El laberinto de la soledad', donde decía que «nuestro culto a la muerte también es nuestro culto a la vida»; y otra, intelectualmente menos esforzada pero también ... fascinante, es visitar alguno de los cuatro altares que desde hoy se levantan en cuatro espacios culturales de ámbito municipal en la capital: CentroCentro (Plaza de Cibeles, 1.; hasta el domingo 2 de noviembre); Centro Cultural Daoíz y Velarde (Plaza de Daoíz y Velarde, 4; hasta el día 2); Nave 12 de Matadero Madrid (Paseo de la Chopera, 14; hasta el día 2); Teatro Fernán Gómez (Plaza de Colón, 4; hasta el 16 de noviembre). Para el montaje de las instalaciones se ha contado con la colaboración de la Fundación Casa de México en España y con la coordinación de la artista multidisciplinar mexicana Cristina Faesler.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app