Crimen machista en Villaverde: el asesino de Marta dejó al bebé dormido en la misma habitación donde la cosió a puñaladas

La joven tenía una orden de alejamiento que su expareja había quebrantado en varias ocasiones

El bloque de Villaverde donde tuvo lugar el crimen
El bloque de Villaverde donde tuvo lugar el crimen DE SAN BERNARDO
Aitor Santos Moya

El triste final de Marta es la historia de lo que podía ser y fue, pero con un detalle todavía más aterrador: el último asesinato machista en la región de Madrid fue cometido en la misma habitación donde se encontraba su bebé, por suerte ileso, ... en el momento que una niña de 12 años se encontró la dantesca imagen. Para entonces, el agresor, español de 30 años y con el que la víctima mantuvo una relación sentimental, había huido de la escena del crimen para refugiarse en la casa de un amigo, en Torrejón de Ardoz, donde fue engrilletado horas después por la Policía Nacional.

