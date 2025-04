Crecen un 40% los testamentos vitales: los jóvenes, más conscientes

Cada vez más ciudadanos formalizan su testamento vital en los centros de salud públicos madrileños. Los documentos de Instrucciones Previas –mediante los cuales una persona manifiesta de forma anticipada sus deseos sobre los cuidados y tratamientos médicos que quiere o no recibir en caso de que en un futuro no sea capaz de expresarlos personalmente– tramitados en Atención Primaria aumentaron un 39 por ciento, hasta alcanzar los 9.136. Y un 20 por ciento en los hospitales.

Esta cifra supone un 65,1 por ciento de los 14.026 gestionados durante 2024 por la sanidad regional. «Las Instrucciones Previas son muy importantes dentro de la cultura de humanización, puesto que, de forma consciente, la persona puede dejar por escrito cómo quiere ser tratada y cuidada hasta el último momento de su vida», expresó la consejera de Sanidad, Fátima Matute, mientras visitaba el centro de salud Mirasierra, donde se contabilizó el mayor número de expedientes: 479.

Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, hasta enero de 2025 se han registrado 561.517 declaraciones de instrucciones previas en el Sistema Nacional de Salud (SNS), de las cuales 64.932 quedan en la Comunidad de Madrid desde 2016. Esto supone un incremento del 23,54 por ciento respecto a 2024 (454.533 en toda España, 48.002 en Madrid). En la Comunidad, los datos ministeriales confirman que la mayoría de quienes registran su testamento vital son personas mayores de 65 años (40.281). Las declaraciones entre jóvenes han aumentado de 585 a 773 en el último año.

Este incremento coincide con la incorporación de un protocolo específico en las Unidades de Atención al Usuario, que ha hecho que se agilice y mejore este procedimiento administrativo en los 115 puntos de Atención Primaria que hay habilitados en 51 municipios. «El dato demuestra que los madrileños prefieren hacer este trámite en Atención Primaria. Y responde al propósito de la Comunidad de Madrid de dotar a nuestro primer nivel asistencial de más funciones y hacerlo cada día más cercano y accesible», señaló Matute. Un trámite que también puede llevarse a cabo en todos los hospitales públicos, así como en 17 privados y 15 residencias públicas de mayores.

María Moreno, referente de accesibilidad y gestión de la demanda de la Dirección Asistencial Norte, señaló que una de las dudas principales que plantean los madrileños a la hora de rellenar este tipo de documento IIPP es la de designar a los representantes: «Quién va a velar porque esas instrucciones se lleven a cabo en cada momento» o sobre la posibilidad de cambiar de opinión y revocar o modificar su decisión, que en ese caso «el usuario no tendría ningún problema, pudiendo cambiar y revocar las instrucciones previas».

Recordó, asimismo, que se trata de documentos confidenciales que se encuentran custodiados según la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal. E indicó que es un trámite «que puede realizar cualquier persona, aunque no esté empadronada en la Comunidad de Madrid, sin necesidad de aparecer en nuestro sistema y sin tener la sanidad pública, cualquier persona extranjera en cualquiera de nuestros centros de salud».

Moreno apuntó que las instrucciones previas son cada vez más habituales, sobre todo en gente más joven, quienes «son conscientes de que no es sólo cuestión de una enfermedad que se vaya alargando en el tiempo, es que nadie estamos libres de que nos pase cualquier cosa en cualquier momento. Creo que la juventud de hoy en día es más consciente de no querer dejar cargas a la gente que viene detrás para que no tengan que decidir por ellos».